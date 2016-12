Wie die Eichel ins Wappen kam

«Früher gab es viele Eichen in Seon», erzählt Willi Wyrsch, «bis Napoleon die Schweiz besetzte. Er verlangte Kontributionen, im Falle von Seon Eichenholz: In dieser Zeit wurden viele Eichen gefällt, etwa um Gewehrschäfte herzustellen.» Die Dezimierung der Eichenwälder habe den Seonern wehgetan, so Wyrsch: «Sie erinnerten sich an diese Zeit, indem drei Eicheln im ersten Seoner Wappen verewigt wurden.»

Von 1811 bis 1923 hatte das Wappen Bestand. Dann wurde es abgelöst vom alten Wappen der Herren von Seon, welches drei rote Sturmhüte auf weissem Grund zeigt. Auf der Gemeindewebsite ist zu lesen, dass dies «die historisch korrekte Version» sei, die drei Eichelfrüchte seien bloss aufgrund eines Missverständnisses im Wappen gelandet.

Missverständnis hin oder her, die Eichen gehören zur Seoner Geschichte. Das ist im 1964 eröffneten Dorfmuseum deutlich zu sehen, ja geradezu in Stein gemeisselt: Direkt vor dem Gebäude, mitten auf dem Sternenplatz, steht ein Brunnen. Und auf diesem Brunnen, zuoberst auf dem Sockel, thront – Sie ahnen es – eine Eichel.