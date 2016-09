Von Kuscheljustiz keine Spur

Unter grossem Zeitdruck wird das neue Haus gebaut. Im zweiten Quartal 2017 soll es den Betrieb aufnehmen. Eigentlich sollte der Neubau doppelt so gross werden, in Zeiten des Sparprogramms entschied man sich für eine günstigere Lösung.

Während draussen brütende Spätsommerhitze herrschte, war es am Freitag in dem massiven Betonbau angenehm kühl – und nass. Der Regierungsrat und seine Begleiter mussten über Pfützen steigen, die sich beim Abspritzen der Wände gebildet haben. Die Feuchtigkeit wird bald verschwinden, wenn der Innenausbau beginnt. Luxuriös wird es auch dann nicht in den Zellen. Von Kuscheljustiz keine Spur: Im Neubau gibt es sechs Zweibettzellen, sonst sind alles Einzelzellen.

Für die Untersuchungshaft seien Einzelzellen ideal, sagte Hofmann. Die Häftlinge hätten so etwas Privatsphäre und könnten sich nicht untereinander absprechen. «Man muss auch bedenken, dass in der U-Haft die Unschuldsvermutung gilt. Auch Unschuldige werden hierhergebracht, manchmal werden sie morgens früh aus dem Bett geholt», sagte Hofmann.

Pingpongtische und Bodybuilding

Die Zellen müssen laut Gesetz mindestens 12 Quadratmeter gross sein. «Wenn man weiss, dass hier ein Bett, ein Tisch und ein WC reinkommen, ist das kein Luxus», sagte Graber. Die Mindestgrösse der Zellen war Bedingung, um 5,5 Millionen Franken vom Bund an die Baukosten zu erhalten. Insgesamt kostet der Neubau 25,2 Millionen. Vom Dach hat man Aussicht auf das Schloss Lenzburg und die alte Strafanstalt von 1864.

Dieser Blick bleibt den Häftlingen verwehrt. Dafür haben sie vom Spazierhof West Aussicht auf die Staufbergkirche – über eine sechs Meter hohe Umfassungsmauer hinweg. Im Spazierhof wird es Pingpongtische, Sitzbänke und eine vergitterte Öffnung im Dach geben, damit wenigstens ein bisschen das Gefühl von Freiluft aufkommt. Sehr beliebt ist auch der Fitnessraum für das Bodybuilding. 23 Stunden am Tag verbringen die Häftlinge im Zentralgefängnis aber in ihrer Zelle.

Nach der Eröffnung hat die gesamte JVA Platz für 380 Insassen. Wenn das Geld für den zweiten Erweiterungsbau da ist, kann dieser mit wenig Aufwand an den jetzigen Neubau angebaut werden. Das Gebäude wird einfach gespiegelt. Die Küche wäre dann doppelt so gross und könnte als neue Zentralküche für die gesamte JVA dienen. Das mit Abstand beliebteste Essen im Gefängnis ist übrigens Poulet – am Knochen und mit Pommes frites.