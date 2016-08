Es wird mäuschenstill in der Maag Event Hall in Zürich. Die Spannung steigt, als Moderatorin Sarah Christen die Gewinner des Elite Model Look Switzerland 2016 verkündet. Nach weiteren bangen Momenten die Gewissheit: Die zwei schönsten Kandidaten stammen aus dem Aargauer Freiamt.

Mit ihrem Sieg beim berühmten Model-Wettbewerb sind Nathalie Keller aus Berikon und Antonio Job aus Niederwil auf dem besten Weg, die Laufstege dieser Welt zu erobern und eine steile Karriere im Model-Business zu starten.

Die beiden Jungtalente aus dem Freiamt setzten sich gestern Abend gegen insgesamt je zehn Finalistinnen und Finalisten durch – im Verlauf des Gesamtwettbewerbs bewiesen sie sich sogar gegen rund 500 Teilnehmer.

«Ich bin überglücklich und kann es noch kaum fassen», freut sich die schöne Berikerin, nach ihrem Sieg. Und auch der Beau aus Niederwil befindet strahlend: «Für mich ging eben ein Traum in Erfüllung.»

Auf der Spur von Manuela Frey

Ob die beiden Freiämter einst auch international durchstarten, müssen sie erst noch beweisen. Tatsache ist aber: Der 1983 gegründete Wettbewerb ist einer der weltweit höchst angesehensten Modelcontests. Supermodels wie Cindy Crawford, Gisele Bundchen, Lara Stone oder Alessandra Ambrosio wurden allesamt durch den Elite Model Look entdeckt und sind heute weltberühmt.

Nathalie und Antonio sind übrigens nicht die ersten Aargauer, die als Sieger aus dem wichtigen Wettbewerb hervorgingen. 2012 ging der begehrte Titel an Manuela Frey aus Brugg, für die danach eine rasante Karriere auf den internationalen Catwalks begann. Das 19-jährige Topmodel lebt heute in der Fashionmetropole New York, wo sie für die renommierte Agentur The Society Management arbeitet. Mit beachtlichem Erfolg: Erst diesen März wurde ihr Vertrag um drei Jahre verlängert.