Das Thema zeigt, Sie sind der Politikertyp, der den Konsens sucht. Täuscht der Eindruck oder haben Sie sich als Parteipräsident im Aargau zunehmend schwergetan mit ihrem politischen Verbündeten, der SVP, die wenig kompromissbereit politisiert?

Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zum rechten Lager. Aber ich habe Mühe damit, dass in der SVP zunehmend Leute den Ton angeben, die nur ihre eigene Lösung als einzig richtige betrachten. Das ist nicht die Idee der Demokratie und auch nicht die Idee unserer Schweiz.

Haben Sie auch wegen dieser Polarisierung genug vom Amt als Parteipräsident?

Nein, ich habe damals den Job nicht angenommen, um ihn nur drei Jahre zu machen. Aber jetzt ist mein Nationalratsamt dazugekommen. Und ich musste feststellen, dass man in Bundesbern etwas weit weg ist von den Informationsflüssen im Aargau. Beide Ämter kann man nicht gleichzeitig gut machen.

Hat Ihnen das Gestürm um die Rolle der FDP bei den Regierungsratswahlen den Rest gegeben?

Nein, das hat meinen Entscheid in keiner Weise beeinflusst.

Das Hüst und Hott – zuerst für die SVP, dann gegen Roth, dann wieder dafür – machte von aussen einen schlechten Eindruck. Was würden Sie anders machen im Nachhinein?

Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Absicht, mit einer eigenen Kandidatin bereits im ersten Wahlgang anzutreten, richtig war. Die Geschäftsleitung der FDP hat aber anders entschieden.

Sie wollten als Präsident eine Gegenkandidatin zu Franziska Roth portieren?

Ja. Aber ich führe als Präsident letztlich aus, was die Partei beschliesst.

Keine Selbstkritik?

Ich kann mir vorwerfen, dass ich mich parteiintern nicht durchgesetzt habe.

Haben Sie die zitierte Kröte, die Sie durch die Wahl von Franziska Roth schlucken mussten, schon verdaut?

Selbstverständlich und ich gratuliere Frau Roth zu ihrem neuen Amt. Es ist nun wichtig, dass sich auch die SVP bemüht, den Konsens zu suchen und mehr Verantwortung übernimmt.

Mit Andreas Glarner, Cédric Wermuth und Thierry Burkart habe Sie drei Aargauer Nationalratskollegen, die oft im Scheinwerferlicht stehen. Fühlen Sie sich da manchmal in den Schatten gestellt?

Nein, ich war früher mal Spitzensportler. Damals war es das Ziel, zuvorderst zu sein. Heute bin ich gelassener und schaue hin, was im Leben wirklich wichtig ist. Wissen Sie, ich bin kein Berufspolitiker, sondern Unternehmer und trage die soziale Verantwortung für alle meine Mitarbeiter. Dass ich so tief in die Politik eingestiegen bin, war nie meine Lebensplanung.