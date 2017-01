Fühlen Sie sich immer noch eingeschränkt in diesem Bereich?

Weil die Gesetzgebung von Kanton zu Kanton verschieden ist, gibt es hier gewisse Marktverfälschungen. Der Aargau ist liberaler als die Kantone Solothurn und Bern. In Letzterem können die Läden am Samstag nur bis 17 Uhr geöffnet werden. Das führt teilweise zur absurden Situation, dass wir die Filialen quasi räumen müssen, obwohl sie noch überfüllt sind.

Spüren Sie eine Verflachung beim Einkaufstourismus?

Überhaupt nicht. Wir haben bisher kein Abflauen dieses Trends feststellen können. Der Einkaufstourismus stellt für uns eine grosse Herausforderung dar und beschäftigt nicht nur unsere Grenzfilialen im Kanton Aargau, sondern die Migros Aare als Ganzes.

Wie lief das Jahr 2016 insgesamt?

Wir haben erst provisorische Daten. Mit einem Nettoumsatz von 3,336 Milliarden Franken haben wir das Rekordergebnis vom Vorjahr in einem allgemein rückläufigen Detailhandelsmarkt noch einmal leicht übertroffen: um 0,3 Prozent. Mit einem Plus von 0,7 Prozent war das Wachstum bei den Supermärkten besonders stark. In den Supermärkten erzielt die Migros Aare fast 80 Prozent ihres Gesamtumsatzes.

Wo läuft es eher enttäuschend?

Umsatzverluste gab es insbesondere in einigen Fachmarkt-Sparten und Gastronomieformaten.

Konkret?

In der Gastronomie sind die Herausforderungen enorm, weil sich der Ausser-Haus-Verzehr mit den verschiedenen Bedürfnissen im Take-away-Geschäft schnell und stark verändert. Die Convenience-Ansprüche sind gestiegen.

Und die Digitalisierung?

Bei den Fachmärkten ist das Onlineshopping ein gewichtiger Faktor geworden, gerade im Bereich von Melectronics. Mit unserem engen Netz aus Abholstationen bieten wir aber eine gute Verknüpfung von stationären Läden und Online-Handel. Sehr positiv entwickelt haben sich unsere Sport-Fachmärkte. Da sind wir im ganzen Wirtschaftsgebiet gut aufgestellt. Im Textilgeschäft ist es hingegen besonders schwierig. Wir sind in diesem Segment aber eher weniger betroffen als spezialisierte Modeketten.

Wo ist die Personalrekrutierung am schwierigsten?

Gewisse gut qualifizierte technisch versierte Handwerker sind schwer zu finden. Und beim Führungspersonal – in allen Bereichen. Da sind wir gefordert.

Und sonst?

Besonders anspruchsvoll ist die Personalrekrutierung auch im Gastro-Bereich. Im Verkauf haben wir guten eigenen Nachwuchs. Wir bilden zudem jedes Jahr über 600 Lernende aus.

Könnten die Schulen besser sein?

Von den Grundschulen bekommen wir sehr viele fähige Leute. Aber es ist für die jungen Leute sicher nicht einfacher geworden, vom Schul- ins Berufsleben zu wechseln. Die Abschlussquoten bei der Migros zeigen, dass unseren Jungen sehr grosse Chancen haben, den Einstieg ins Erwerbsleben zu schaffen.

Wo stehen Sie beim Grossprojekt Tivoli-Garten Spreitenbach?

Wir hoffen, Ende 2017 einen genehmigten Gestaltungsplan zu haben, sodass wir anschliessend mit dem Baubewilligungsverfahren beginnen können. Das Tivoli-Projekt hat für uns einen grossen Stellenwert. Wir wollen damit die Erschliessung unseres Marktgebietes mit Baumärkten abschliessen. Mit dem vierten Obi neben Thun, Schönbühl und Oftringen.

In Oftringen musste die Migros Aare sehr lange für ihren Obi kämpfen. Wie hat sich dieses Fachmarktzentrum entwickelt?

Es ist sehr gut positioniert. Wir gewannen letztes Jahr wieder Kunden hinzu. Es sind jetzt über 400 000 pro Jahr. Wir sind überzeugt, dass ein ähnliches Angebot in Spreitenbach auch gefragt ist.

Inwiefern hat sich das Projekt Bahnhof Aarau konkretisiert?

Das ist ein sehr spannendes Vorhaben direkt an einer Pendler-Hochfrequenzlage. Die Migros Aare wird das Erdgeschoss sowie den ersten und zweiten Stock als Generalmieterin übernehmen – also alle vorgesehenen Gewerbeflächen von 7000 Quadratmetern. Es wird einen modernen Supermarkt geben – ähnlich jenem in der «Welle 7» in Bern. Zudem sind weitere Läden, Restaurants, Büros, ein Businesscenter und ein Fitnesscenter unserer Marke «Flower Power» geplant.

Wie sieht es mit einem Engagement in der Mantelnutzung des geplanten Aarauer Fussballstadions Torfeld aus?

Wir haben das Stadion als Standort für unsere Ladenformate eingehend geprüft. Das Gesamtkonzept ist aber zu wenig attraktiv für uns. Unter den jetzigen Gegebenheiten verfolgen wir das Thema nicht weiter.

Bilder vom geplanten Aarauer Fussballstadion Torfeld: