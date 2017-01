Gegen Ende Jahr werden auch im Aargau manche Menschen unruhig und überlegen sich, ob sie nicht bald zügeln möchten. In eine andere Gemeinde, die besser zu ihnen passen täte. Nur: Wo ist diese Gemeinde? Und wie findet man sie? Das statistische Jahrbuch 2016 liefert da für alle, die inneraargauisch zügeln möchten, pünktlich zum Jahreswechsel zuverlässige Informationen über die 213 Aargauer Gemeinden.

Gruss vom Mutschellen

Fast reflexartig schauen viele zuallererst auf den Steuerfuss. Da lacht einem natürlich Oberwil-Lieli vom Mutschellen her entgegen, das mit 60 Prozent kantonsweit den tiefsten Ansatz bietet. Doch Vorsicht! Man soll sich nicht blenden lassen. Nach Oberwil-Lieli sollte nur ziehen, wer sich das leisten kann und sich nicht zu sagen scheut. «Ja, ich bin von Oberwil-Lieli.»

Erheblich günstiger lebt es sich in Schwaderloch, auch wenn da der Steuerfuss mit 126 Prozent rekordverdächtig hoch ist. Dafür sind Grund und Boden nur halb so teuer wie oben am Mutschellen. Und was auch erwiesen ist: Im Fricktal – und somit auch in Schwaderloch – gibt es im Jahr deutlich mehr Sonnenstunden als auf dem Mutschellen, der gerne etwas länger nebulös bleibt.

Was hingegen den Regen betrifft, wird der Aargau wettermässig gleich behandelt. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt überall rund 1'000 Millimeter. Gerecht ist auch die Jahresmitteltemperatur mit kantonsweit gültigen 11 Grad Celsius.

Achtung Densbüren

Oberwil-Lieli ist auch die reichste Gemeinde. Die haben dort oben ein Vermögen von über 14 000 Franken pro Einwohner. Am andern Ende der Skala figuriert Densbüren mit einer Verschuldung von 5600 Franken pro Kopf. Doch auch hier gilt: Vorsicht! Die Gemeinde mit den

700 Einwohnern darf man durchaus als Geheimtipp bezeichnen. Sie ist privilegiert, liegt sie doch sanft eingebettet inmitten der südlichsten Jurakette, weg von den Zumutungen des Alltags und dennoch leicht erreichbar. Densbüren ist flächenmässig grösser als Aarau; eine Fusion der Kantonshauptstadt mit dem Juradorf scheint realistisch.

Meisterschwanden bietet nicht nur einen Steuerfuss von 68 Prozent, sondern auch gleich noch den Hallwilersee. Mit etwas Glück und genügend Kapital durchaus eine gute Wahl.

Wen es eher in den Süden zieht, der ist in Dietwil am besten aufgehoben; wer Sehnsucht nach dem Nordlicht spürt, ist nirgendwo im Aargau näher dran als in Full-Reuenthal. Wer den Kopf gerne hoch trägt, kann das in Bettwil am besten tun; es ist die höchstgelegene Gemeinde im Kanton mit 688 Metern über Meer, wenig Nebel und einer verhinderten Unterkunft für Asylsuchende. Wer allerdings gerne tiefgründig leben möchte, zügelt nach Kaiseraugst, tiefer gehts nimmer im Kanton, das Niveau sinkt auf 274 Meter über Meer.

Klein ist manchmal grösser

Wer es eher urban möchte, der zieht wohl in die Zentren Aarau (20 687 Einwohner), Wettingen (20 300) oder Baden (19 020). Wer genau das Gegenteil möchte, nämlich kleine, beschauliche und überschaubare Verhältnisse, findet in den drei kleinsten Aargauer Gemeinden seinen Platz: in Geltwil (202 Einwohner), Wiliberg (167) oder Böbikon (165). Aber auch hier gilt es zu differenzieren: Gross und gross ist nicht dasselbe: Mettauertal hat zwar nur 1 928 Einwohner, ist aber flächenmässig mit seinen 2159 Hektaren klar die grösste Gemeinde im Aargau. Aarau, mit seinen 1234 Hektaren ist daneben vergleichsweise klein. Flächenmässig die kleinste Gemeinde ist mit bloss 32 Hektaren Kaiserstuhl.

Ideal wäre es natürlich, man könnte auch im selben Ort arbeiten, in dem man lebt. Das erhöht die Lebensqualität erheblich. Statistisch ist das am ehesten in Aarau möglich; die Stadt bietet 33 529 Arbeitsplätze an. Nur leicht weniger hat Baden mit 30 337 Arbeitsplätzen zu bieten. Eher schwierig wird es wohl in Wiliberg, den idealen Job zu finden. Denn dort gibt es nur gerade 34 Arbeitsplätze, in Baldingen sind es immerhin schon 48.

Für sportlich und kulturell Interessierte mögen die folgenden Angaben hilfreich sein. Im Bezirk Zofingen gibt es zwar acht Museen, aber kein einziges Kino. Was die Kinos betrifft, ist man im Bezirk Muri viel besser dran, man hat nämlich gleich zwei davon. Allerdings fehlt im Oberfreiamt ein Hallenbad. Das grösste Freizeitangebot findet sich im Bezirk Baden mit 17 Museen, 4 Kinos, 9 Bibliotheken, sieben Freibädern und fünf Hallenbädern.

Jung und ländlich

Wer das statistische Jahrbuch studiert, zweifelt auch ernsthaft an der Floskel «jung und urban». Denn die jüngsten Gemeinden im Aargau sind Abtwil, Geltwil, Baldingen und Oberrüti; keine Antwort liefert die Statistik, warum drei der vier jüngsten Gemeinden im Oberfreiamt liegen. Jung bedeutet auf den Spitzenreiter Abtwil bezogen: Auf 100 Abtwilerinnen und Abtwiler im Alter zwischen 20 und 64 Jahren trifft es 11 Abtwiler, die 65-jährig und älter sind. Wer es lieber etwas ruhiger möchte, dem sei das Dorf Olsberg empfohlen, welches das Ende dieser Skala ziert: Auf 100 unter 65-jährige Einwohner kommen 47 im AHV-Alter.

Das Angebot an freiem, bereits bestehendem Wohnraum ist respektabel. Im ganzen Kanton stehen 6687 Wohnungen leer. Am schwierigsten dürfte sich die Wohnungssuche im Bezirk Muri gestalten, dort stehen lediglich 223 Wohnungen zur Verfügung. Deutlich grösser ist das Angebot im Bezirk Baden, wo 1 134 Objekte im Jahrbuch aufgeführt werden.

Mit diesen Angaben ausgerüstet, dürfte es ein Leichtes sein, den idealen Wohnort im Aargau für sich zu finden. Wem die Angaben nicht genügen, dem sei das gründliche Studium des Statistischen Jahrbuchs des Kantons Aargau für das Jahr 2016 wärmstens empfohlen. Es enthält Tausende weiterer wertvoller Informationen. Vielleicht führen sie ja am Schluss gar zur Erkenntnis: «Da wo ich bin, da möchte ich bleiben.»

Statistisches Jahrbuch 2016. Herausgegeben von Statistik Aargau, 2016. Noch mehr aargauische Statistiken finden Sie unter www.ag.ch/statistik