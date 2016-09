Wie schneiden die selben Wahlplakate bei unseren Lesern ab? Wir wollten es wissen und haben gefragt, welches Plakat bei Ihnen am besten bzw. am schlechtesten ankommt. Knapp 900 Leser (Stand Mittwochabend) haben an der Umfrage teilgenommen.

Fazit: SP-Regierungsratskandidatin Yvonne Feri heimst mit ihrem Konterfei vor einer Naturlandschaft am meisten Stimmen ein. Grossratskandidat Jürg Willi (FDP) beweist, das er mit seinem Plakat tatsächlich «am Puls» ist und landet auf dem zweiten Platz, noch vor den Tandem-Kandidaten Hürzeler/Roth (SVP) und Kuster/Schmid (CVP). Mit dem Kontur von Joel Blunier (EVP) und dem Kopfstand von Ruth Jo. Scheier (GLP) schneiden ausgerechnet zwei unkonventionelle Formate schlecht ab.

Die Grünliberale hat denn auch nicht überraschend bei der Frage nach dem schlechtesten Plakat die Nase vorn, gemeinsam mit SP-Mann Hüysein Haskaya. Aber auch das Plakat von Yvonne Feri lehnen viele ab. Am wenigsten auszusetzen gibt es offenbar an den Auftritten von Stephan Attiger und Jürg Willi (beide FDP).

So wurde abgestimmt: