Wir haben sie wahnsinnig gern und gleichzeitig könnten wir sie manchmal verwünschen: unsere Altstädte. Dass dem so ist, bestätigt jetzt auch die Interessengemeinschaft (IG) Aargauer Altstädte, der Zusammenschluss aller zwölf Aargauer Altstädte und des Fleckens Bad Zurzach. Heisst es doch im Bericht «Entwicklung und Beschreibung Altstadttypen»: «Eine Altstadt ist Segen und Fluch zugleich.»

Der Bericht ist eine von drei Früchten, welche die 2015 gegründete IG nach zweijähriger Arbeit ernten kann. Die je rund 40-seitigen Papiere, die vor wenigen Tagen auf der Website der IG publiziert wurden, sind eine kleine Sensation: Erstmals liegen alle Fakten zu den Aargauer Altstädten auf dem Tisch. Eine Typologie zeigt, welche Gemeinsamkeiten und Eigenheiten sie haben. Ein Prozessbeschrieb zeigt, wie sie genutzt werden und künftig genutzt werden könnten. Und ein «Best Practice» fasst Empfehlungen und Warnungen fürs Planen und Bauen in der Altstadt zusammen. Die Idee dahinter ist so alt wie eine Altstadt: Schützen kann man nur, was man gut kennt.

Ansporn statt Verpflichtung

Die az trifft an einem Frühlingsnachmittag in Baden die zwei Männer hinter den Papieren. Peter Andres, umtriebiger Unternehmer in Tourismus und Wirtschaft aus Bad Zurzach, amtet als Geschäftsführer der IG, und Peter C. Beyeler, Alt-Regierungsrat und Jazzmusiker aus Baden, als Vereinspräsident. Wichtig sind diese Details, weil es bei den Altstädten auch um diesen Mix geht: Die Lage ist ernst, das Thema soll entsprechend ernstgenommen werden – aber nicht zu ernst. Denn die Städte sollen die Berichte nicht als Verpflichtungen oder Reglemente wahrnehmen, sondern als Ansporn, etwas zu tun und kreativ zu sein.

Dass Studien oft Gefahr laufen, in Schubladen zu verschwinden, ist den beiden bewusst.