Bei einem Blick in die Bevölkerungsstatistik wird schnell klar, warum die AHV in Schieflage gerät. Im Aargau leben heute über 110'000 Personen im Rentenalter, das sind mehr als doppelt so viele wie in den 1980er-Jahren. Die Einwohnerzahl hat im gleichen Zeitraum aber «nur» um gut 40 Prozent zugenommen, der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung ist von 11 auf 17 Prozent gestiegen. Und was an sich ja ein Segen ist, stellt für die Finanzierung der Altersversicherung eine echte Herausforderung dar: Die Lebenserwartung steigt. Aargauer Männer, die heute in Rente gehen, haben statistisch gesehen noch gut 19 Jahre vor sich, bei den Frauen liegt die Lebenserwartung mit 65 sogar bei gut 22 Jahren. 1980 waren es erst 14 beziehungsweise 18 Jahre. Immer mehr Menschen beanspruchen also immer länger eine Altersrente, das bedeutendste Schweizer Sozialwerk steckt in der Demografiefalle.

Jungbrunnen oberes Freiamt

Was den Aargau betrifft, so ist er im schweizerischen Vergleich sogar eher ein «junger» Kanton. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung (etwas über 41 Jahre) liegt hier zwar nur etwa ein halbes Jahr unter dem Landesmittel, es ist aber immerhin in 16 Kantonen mehr oder weniger deutlich höher als im Aargau.

Wobei: Es gibt grosse regionale Unterschiede. Besonders viele jüngere Leute leben im oberen Freiamt. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt hier praktisch in jeder Gemeinde unter dem Kantonsmittel, in Abtwil, Geltwil und Auw bei 36 Jahren und nur leicht darüber. Das dürfte wohl am Zuzug junger Familien liegen, die im Aargau einfacher erschwinglichen Wohnraum finden als in Zug.