Not macht bekanntlich erfinderisch, Geldnot sowieso. So hat die Grossratsfraktion der Grünen Ende Juni der Regierung einen erfinderischen Sparvorschlag unterbreitet. Auf Initiative von Hansjörg Wittwer – seines Zeichens Bauplaner – wurde ein Postulat mit folgendem Wortlaut eingereicht: «Der Regierungsrat wird beauftragt, die notwendigen Schritte zu unternehmen, dass in allen kantonalen und durch den Kanton finanzierten Gebäuden bei Renovationen und Neuinstallationen in den Toiletten kein Warmwasseranschluss für das Händewaschen mehr installiert wird.

Der Kanton kann Ausnahmen vorsehen (z. B. in Spitälern, Werkstätten usw.)». Wasser sei ein kostbares Gut, für dessen Aufbereitung man viel Energie benötige – und kaltes Wasser reiche doch in der Regel «gut aus, um die notwendigen Hygieneanforderungen zu erfüllen», begründeten die Grünen. Langfristig liessen sich so Kosten sparen.

Auf dem Campus bereits Realität

Gestern hat die Regierung nun den Vorstoss 16.144 beantwortet. Ihr Entscheid: «Entgegennahme unter gleichzeitiger Abschreibung». An die Adresse der Grünen heisst das so viel wie: Danke für den Tipp – aber ihr rennt damit offene Türen ein. In der Beantwortung schreibt der Regierungsrat, die zur Umsetzung erforderlichen Massnahmen seien «bereits implementiert».