PRO: Jean-Pierre Gallati, Grossrat, SVP

SVP-Grossrat Jean-Pierre Gallati stimmte 2010 gegen die Standesinitiative. Der Grund: Ihm passte die Abänderung des Inhalts von einem Burka- zu einem Ver-hüllungsverbot nicht. «Ich will keine scheinheilige Lösung und kein Verbot, bei dem die Absicht verhüllt wird.» Gallati hat auch heute Bedenken – ein «innerer Zwiespalt», wie er sagt. «Einerseits bin ich gegen Kleidervorschriften in der Verfassung, andererseits lehne ich es aber auch ab, Frauen in ein ‹Gefängnis aus Kleidern› zu stecken.»