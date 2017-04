Eigener Strom vom Dach des Eigenheims – produziert allein durch die Energie des Windes. «Easy Air 500» soll Hausbesitzer zu Stromproduzenten machen, verspricht die IBAarau ihren Kunden. Kostenpunkt: 3500 Franken. Stromertrag: maximal 3000 Kilowattstunden pro Jahr – bei windgünstigen Verhältnissen. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt im Mehrfamilienhaus verbraucht 4000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr.

Walter Schmid, Initiant und Gründer der Umweltarena Schweiz in Spreitenbach, ist der erste Tester. Der Umweltpionier will auf dem Dach seines Hauses ausloten, was die Anlage zu leisten vermag, um sie – je nach Ergebnis – anschliessend dem Publikum in der Umweltarena zu präsentieren, wo jeweils die neusten Entwicklungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu sehen sind. «Das kann eine gute Energiealternative sein.» Schmid ist zufrieden mit seinem neuen Kraftwerk, hält aber eine Jahresproduktion von 2000 statt 3000 kWh an den meisten Standorten für realistischer. Die Windkraft hilft ihm dabei, seinen täglichen Strombedarf abzudecken. An windigen Tagen leitet er den Überschuss ins allgemeine Netz ein, an windstillen Tagen darf er sich dort zur gleichen Menge bedienen.

Ohne Wind kein Strom

Beim Wind zeigt sich das Grundproblem erneuerbarer Energien: Sie sind starken Schwankungen unterworfen, lassen sich schlecht vorhersagen. Die Leistung hängt vom Standort ab, ohne konstanten Wind funktioniert die Stromproduktion nicht. Die Website Windatlas.ch gibt Aufschluss darüber, wo die windigsten und somit geeignetsten Stellen sind. Weil die Rotorenblätter vertikal angeordnet sind, spielt die Windrichtung keine Rolle. «Die Anlage produziert nur Strom, wenn es windet», sagt IBAarau-Sprecherin Harriet Moser. Das Kraftwerk verfüge über keinen Speicher, könne aber mit einem Batteriespeicher ergänzt werden, um die unregelmässigen Produktionszeiten auszugleichen. Das Kraftwerk wird zur Selbstmontage angeboten – das tönt nach Ikea-Regal. Die Anlage sei einfach aufzubauen, sagt Moser. Das bestätigt auch Walter Schmid; wer nicht gerade zwei linke Hände habe, könne dies selbst erledigen. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt die IBAarau dennoch eine Installation durch einen Profi.

Die Windturbine hat einen Durchmesser von einem Meter, ist 1,5 Meter hoch und 90 Kilogramm schwer. In den technischen Daten von «Easy Air 500» steht unter der Kategorie Lärm: «nicht messbar». Die IBAarau schreibt dazu: «Die selbstschmierenden Lager und die aerodynamisch geformten Flügel garantieren einen vollkommen geräuschlosen Betrieb.» Ein Kraftwerk ganz ohne Lärm, ist das überhaupt möglich? «Ja», sagt Walter Schmid. Von der Anlage sei auf dem Dach nichts zu hören.