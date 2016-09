BDP-Grossrat Marcel Bruggisser macht sich Sorgen um radikale Imame und die Finanzierung von Moscheen im Aargau. In einer Interpellation fragt er unter anderem, ob der Regierungsrat wisse, dass vier Moscheen im Kanton «unter dem Dach der türkischen Religionsbehörde Diyanet» stehen. Dies geht aus einem Artikel der «NZZ» von Mitte August hervor, wie Bruggisser schreibt.

Er will auch wissen, wie sich die Regierung zur Kritik von Experten stellt, in diesen Moscheen würde ein konservativer, rückwärtsgewandter Islam gepredigt. Schliesslich fragt der BDP-Grossrat, ob sich die Regierung für die Offenlegung der Moscheen-Finanzierung einsetzen werde. Und er verlangt Auskunft darüber, wie der Regierungsrat radikale Tendenzen verhindern will, die in Moscheen entstehen könnten.

Einige von Bruggissers Fragen lassen sich bereits jetzt beantworten. Recherchen der az zeigten im Frühling, dass es im Aargau sieben Moscheen gibt, die von der Türkisch-Islamischen Stiftung für die Schweiz (Tiss), einem Ableger der Religionsbehörde Diyanet, unterstützt werden. In fünf Moscheen predigen Imame, die aus der Türkei entsandt wurden und direkt von Diyanet bezahlt werden.