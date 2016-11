Diese Einschätzung teilt SP-Grossrat Dieter Egli: «Es wäre eine Illusion zu denken, alles würde einfacher oder günstiger, wenn wir die Jugendlichen ins Gefängnis sperren.» Allerdings steht für Egli fest, dass aus der geschlossenen Abteilung keine Ausbrüche möglich sein sollten. «Ich gehe davon aus, dass aus diesem Vorfall gelernt wird.»

Letzteres will auch CVP-Grossrat Andreas Senn sicherstellen und den Ausbruch deshalb in der Kommission öffentliche Sicherheit zur Diskussion bringen. «Das wird man thematisieren müssen.» Zwei Fragen drängen sich für Senn auf: Sind alle jugendlichen Straftäter im Jugendheim am richtigen Ort oder müssten sie in einer anderen Institution untergebracht sein? Und reicht der Sicherheitsdienst oder müsste in diesem Bereich mehr investiert werden?

Biometrisch gesichertes Schutztor

Beim Jugendheim Aarburg heisst es auf Anfrage, die Sicherheitsvorkehrungen seien in den vergangenen Jahren schon wesentlich verstärkt worden. Einerseits habe man bauliche und technische Massnahmen realisiert, andererseits seien bereits jetzt Mitarbeitende eines privaten Sicherheitsdienstes präsent.