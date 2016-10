Die Organisation NCBI Schweiz (das steht für "National Coalition Building Institute", also etwa "Brückenbauer-Institut") führt mit Unterstützung der öffentlichen Hand diverse Integrationskurse durch. Der neuste richtet sich an eritreische und syrische Familien und heisst „Erfolgreiches Familienleben in der Migration“. Die eritreische Jugendpsychiaterin Dr. Fana Asefaw, Ron Halbright vom NCBI Schweiz und der irakische Kulturvermittler Salahaddin Al Beati aus Aarau bilden dazu 15 weibliche und männliche "Brückenbauer" aus, die ihre Landsleute mit Workshops unterstützen sollen.

Herr Halbright, mit den neusten Workshops sollen eritreische und syrische Familien "gestärkt" werden, heisst es in der Medienmitteilung. Durch Rollenspiele sollen "Konfliktthemen wie Geld, Arbeitsaufteilung und Umgang mit Stress geübt werden". Wie unterscheidet sich denn die Art und Weise, wie ein Eritreer mit Stress umgeht, von der eines Schweizers?

Ron Halbright: Der Eritreer hat mehr Stress. Er ist aus einer Diktatur geflüchtet, hat eine Reise durch die Wüste und über das Mittelmeer überlebt und mit angesehen, wie andere dabei gestorben sind. Dann kommt er hierher, ist mit einer neuen Sprache und einer neuen Kultur konfrontiert. Ein Schweizer wird in einer groben Stresssituation normalerweise durch seine Familie und durch Freunde getragen, allenfalls kann er ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Der Eritreer hat sein Umfeld verloren. Und er weiss meist auch nicht, wo er Hilfe bekommt.

Mit welchen Problemen ist eine Migrantenfamilie sonst noch konfrontiert?

Die Rollen innerhalb der Familien müssen überdacht werden. In Eritrea oder Syrien müssen die Kinder den Eltern fast uneingeschränkt gehorchen und dürfen oft nicht widersprechen, hier in der Schweiz ist das schon lange nicht mehr so. Schwierig wird es, wenn die Kinder hier zur Schule gehen. Sie fangen dann an, Ansprüche zu stellen, wollen wie ihre Kameraden ein iPhone haben. Auch Ferien sind ein Thema – wenn die Lehrerin nach den Ferien verlangt, dass die Kinder ein Bild ihrer Ferienreise malen, können die Flüchtlingskinder nicht mithalten. Das frustriert sie, sie tragen die Ansprüche nach Hause, und das führt zu Konflikten zwischen Kindern und Eltern.