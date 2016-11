Wenn man, wie ich gerade jetzt, auf einer sonnenüberfluteten Terrasse in Spanien sitzt, ist es wohl unvermeidlich, an Don Quixote und seinen Diener Sancho Panza zu denken. Etwas überraschender ist es aber, wenn man dann plötzlich Peter Wanner mit dem Ritter assoziiert und ihn, teilweise mit dem Schreibenden als Jorge Panza, als Don Pedro durch die Medienwelt der letzten 20 Jahre reiten sieht.

Die Fusion von AT und BT wurde damals wohl von den meisten als Schlussstein verstanden: causa locuta, causa finita! Don Pedro dagegen, eben erst der väterlichen Obhut entflohen, sah die Fusion als Grundstein für höhere Ziele.

Sein Gesellenstück waren die Windmühlen in Zofingen und Olten, die ihm ein Dorn im Auge waren und die es flugs zu bekämpfen galt: Die Schaffung gerechter Verhältnisse war ihm dabei wichtiger als Vertragsklauseln, die die Auflösung der damaligen «Mittelland-Zeitung» eigentlich verunmöglichten.

Zugegeben, der Ausritt war teuer: Die «Schlichtungsdelegation» des Verwaltungsrats, die den Canossagang nach Zofingen auf sich nahm, um dort zu erklären, dass alles ganz anders gemeint und die unzeitige Vertragskündigung zurückgenommen sei, wurde trotz der Abwesenheit des tapferen Ritters mit Schmähungen überhäuft und zog unverrichteter Dinge, dafür mit einem Prozess am Hals, wieder ab.

Tröstlich ist, dass am Ende auch der streitlustige Anwalt der Gegenparteien nicht verhindern konnte, dass sich die Partner am Ende in der heutigen Aargauer Zeitung wieder zusammenfanden.

Ab und zu gönnte sich Don Pedro in den vergangenen 20 Jahren auch Ferien – für amtierende Chefredaktoren eine gefährliche Zeit! Denn wenn der Ritter von seiner Rosinante herabstieg und sich Zeit nahm, den nächsten Ausritt zu planen, kamen unweigerlich die Chefredaktoren ins Visier.

Und so kehrte dann Don Pedro mit leuchtenden Augen zu Jorge Panza zurück und erzählte ihm mit ansteckender Begeisterung, dass er nun den idealen Chefredaktor gefunden habe: klug, mit guter Schreibe, führungsstark, bestens vernetzt und national bekannt, kurz: ein wirklicher «crack» eben (unnötig zu sagen, dass wir ausschliesslich Cracks anstellten). Der Rest der Geschichte ist rasch erzählt: Jorge Panza übernahm es, den amtierenden Chefredaktoren die gute Nachricht zu überbringen, dass sie nun nicht mehr Chefredaktoren seien, weil Don Pedro einen noch fähigeren Mann gefunden habe.

Ernüchternd war es allerdings festzustellen, dass die Halbwertszeit solcher Cracks zwar unterschiedlich, aber doch einheitlich relativ kurz war: Kaum war Don Pedro wieder einmal in den Ferien gewesen oder hatte er an einem Verlegerkongress an der Bar mit einem besonders begabten Journalisten ein paar Whiskys getrunken, tauchte schon der nächste Chefredaktor am Horizont auf – diesmal «der absolute crack», wie Don Pedro mit wiederum leuchtenden Augen und ansteckender Begeisterung versicherte. Fortsetzung siehe oben – oder «affaire à suivre», wie ein ausgezeichneter Journalist der AZ jeweils seine Artikel abzuschliessen pflegte.

Undenkbares auch umsetzen

Es ist aber diese bewundernswerte Gabe Don Pedros, auch Undenkbares nicht nur zu denken, sondern es auch umzusetzen, die die AZ Medien zu dem machten, was sie heute sind: eine in allen Medien und Kanälen tätige erfolgreiche Gruppe, die der Nordwestschweiz von Solothurn bis nach Dietikon und von Basel bis ins Luzernische hinein ihren Stempel aufdrückt.

Dazu waren mit dem Schlachtruf «to reach the unreachable star» nicht nur Windmühlen in Affoltern, Liestal, Solothurn, Bern, Basel, Lausanne und Olten beherzt anzugreifen, sondern nach epischen Schlachten auch zu erobern (verschiedene kürzere Ausritte nach Zofingen dagegen brachten nicht mehr ein als karge Picknicks . . .).

Die Krönung der ritterlichen Erfolge Don Pedros ist aber zweifellos die Wiedergeburt seiner heimlichen Geliebten Dulcinea, d. h. des «Badener Tagblatts». Mit seinem hoch entwickelten Sensorium war es Don Pedro nämlich nicht entgangen, dass es dem bekanntlich weltoffenen Geist der Badener nicht länger zuzumuten war, die – man stelle sich das vor! – «Aargauer Zeitung» zu lesen.

Und so wurde für einmal eine klitzekleine Ausnahme vom einheitlichen branding gemacht und den Badenern wieder ihre eigene Zeitung geschenkt – Jorge Panza, der sich gegen dieses schon lange gehegte Projekt Don Pedros immer wieder erfolgreich gewehrt hatte, konnte seine Umsetzung leider nicht mehr verhindern, war er doch altershalber vom Esel gestiegen und hatte die ritterliche Begleitung Don Pedros seinem Nachfolger überlassen.

Unabhängig davon: War Don Pedro vor 20 Jahren von der deutschschweizerischen Medienwelt noch herablassend als Ritter von der traurigen Gestalt belächelt worden, ist ihm heute der Respekt und die Hochachtung der Konkurrenz gewiss. Sein Credo

«This is my quest to follow that star

no matter how hopeless, no matter how far

to fight for the right without question or pause

to be willing to march into hell

for that heavenly cause»

wird es ihm erlauben, auch in Zukunft nicht nur Unmögliches zu träumen, sondern diese Träume auch zu realisieren. Jorge Panza wünscht ihm und den AZ Medien für die zukünftigen Ausritte dazu von Herzen alles Gute!