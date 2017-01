Zum ersten Tötungsdelikt kam es am 14. Juni im Wald von Fislisbach im Bezirk Baden. Ein 18-jähriger Schweizer wurde dort an jenem Dienstagabend erschossen. Die Polizei verhaftete den mutmasslichen Täter, einen 17-jährigen Schweizer, einige Stunden später in seinem Elternhaus in Fislisbach. Gemäss Polizeiangaben gestand der damals Minderjährige die Tat.