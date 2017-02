Was lief anders?

Was lief in Zofingen anders, als an anderen Orten? Stefan Wettstein, Kommandant der Regionalpolizei, sieht einen wesentlichen Unterschied darin, dass hier Familien untergebracht waren. Und Stadtammann und Grossrat Hans-Ruedi Hottiger betont die Rolle der Kommunikation, die weitgehend durch die Zofinger Stadtbehörde mitgestaltet werden konnte.

Hottiger, einst Journalist und Mediensprecher des kantonalen Baudepartements, hatte im Grossratssaal die Informationspolitik des Sozialdepartements kritisiert. Wie er nun an einer kleinen Feier zur Rückgabe des Gebäudes an das Spital schilderte, wurde er deshalb eines Tages ins Büro von Regierungsrätin Susanne Hochuli zitiert: «Mach es besser.»

Darauf sei rasch eine Partnerschaft mit dem Departement und in der Bevölkerung eine Solidarität mit den Asylsuchenden entstanden. Die Anwohner wurden im Rahmen einer Begleitgruppe direkt involviert.