Die beiden kennen sich seit rund zwei Stunden. Und doch würden sie, ohne zu zögern, gemeinsam eine Pilgerreise unternehmen. Noël Emmenegger (23) aus Hettenschwil und Lea Hofmann (52) aus Magden verstehen sich auf Anhieb. «Wir sehen uns zum ersten Mal, aber mit ihm könnte ich gut zwei Wochen wandern», sagt Lea Hofmann.

Abenteuerlust, die Liebe zur Natur und eine Portion Ehrgeiz verbindet die beiden Aargauer. Ohne diese Eigenschaften wären sie hier fehl am Platz. Denn auf Schloss Neu-Bechburg bei Oensingen werden Kandidaten für «Leben wie vor 500 Jahren» gesucht. In der Sendung von Radio SRF 1 und «Schweiz aktuell» folgt eine Pilgergruppe dem Zubringer zum St. Jakobsweg von Basel in Richtung Genfersee. Zwei Wochen lang wird die Gruppe unterwegs sein und rund 240 Kilometer zurücklegen. Dabei leben die Pilger wie anno 1517. Also: wollene Kleider statt Softshell-Jacken, Ledersandalen statt Wanderschuhen, Verzicht auf Deo und Zahnbürste.