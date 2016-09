Ginge es nach Fabian Hauser, würden Autofahrer im Aargau bald um Werbeplakate rotieren. Der BDP-Grossrat möchte Strassenkreisel als Standort für Reklame vermieten und auf diese Weise den Staatshaushalt aufpolieren.

Sein Anliegen brachte er am Dienstag mit einer Motion im Grossen Rat ein. «Der Kanton Aargau muss sparen», begründet Hauser den Vorstoss gegenüber Tele M1. Es sei besser, die Kreisel zu vermarkten, als viel Geld für Verschönerungen auszugeben.

Ablenkung für Verkehrsteilnehmer

Fahrlehrer wie Thomas Stalder von der Fahrschule DriveSwiss in Wohlen können sich mit der Idee von Werbeplakaten in Strassenkreiseln gar nicht anfreunden: «Der Autofahrer orientiert sich am Kreisel», erklärt er. Für Werbung sei dies der falsche Ort. «Wir erachten das als gefährlich», so der Fahrlehrer.

Zwar schwebt dem Grossrat aus Birmenstorf eher dezente Reklame vor. Aber auch diese lenke den Fahrer ab, findet Thomas Stalder. Der Blick des Fahrers bleibe ein bis zwei Sekunden fixiert. «Bei 50 km/h sind das pro Sekunde schon 15 Meter, auf denen man nicht auf den Verkehr achtet», rechnet der Fahrlehrer vor.