Mehr als 10'000 Aargauerinnen und Aargauer haben in den letzten Wochen abgestimmt und die Finalisten gekürt. Die Bevölkerung kann auch während der Gala via Telefon und SMS für einen der drei Finalisten abstimmen. Wer von den Gala-Gästen und vom Fernsehpublikum am meisten Stimmen erhält, wird «Aargauer/in des Jahres 2016». Die Fernsehzuschauer und Gäste in der Umwelt-Arena entscheiden je zur Hälfte, wer den NAB Award nach Hause nehmen darf.