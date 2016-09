Wer die Wahl hat, hat die Qual. Insgesamt 1064 Kandidatinnen und Kandidaten treten im Aargau für elf Parteien zu den Grossratswahlen am 23. Oktober an. Im grössten Bezirk Baden können die Wählerinen und Wähler 30, in den kleinsten Bezirken Laufenburg, Muri und Zurzach immerhin 7 Grossrätinen und Grossräte wählen. Insgesamt sind 140 Sitze zu vergeben.

Aber welche Politiker entsprechen am besten den eigenen politischen Ansichten? Um das herauszufinden, stellt die az das Wahlhilfe-Tool von «Vimentis» zur Verfügung. Damit lassen sich online die Profile der Politiker abfragen und die eigenen politischen Ansichten mit den Positionen der Kandidaten vergleichen.

So funktionierts: Die Politiker und Politikerinnen füllen einen Fragebogen zu aktuellen Themen aus. Daraus wird ein Profil erstellt, der sogenannten «Spider». Er zeigt wie weit links oder rechts ein Kandidat steht, ob er für eine sehr liberale Gesellschaftsordnung steht oder eher konservativ ist.

Den gleichen Fragebogen kann jedermann für sich ausfüllen, «Vimentis» eruiert dann automatisch die Kandidatinnen und Kandidaten, welche die meisten Übereinstimmungen mit den eigenen Ansichten haben.