In den Sechzigern war LSD – kurz für Lysergsäurediethylamid – die Droge der Wahl in der Hippieszene und darüber hinaus. Schöpfer der bewusstseinserweiternden Substanz ist Albert Hofmann, 1906 in Baden geboren. Hofmann stiess bei seinen Forschungsarbeiten im Bereich der Arzneimittel auf das Halluzinogen, wandte es zuerst bei Tieren und später bei sich selbst an. Im Erfahrungsbericht seines Selbstversuchs mit der Droge spricht der Aargauer von «grotesken, bedrohlichen Formen», «bösartigen Fratzen» und «kaleidoskopartig bunten Gebilden», die ihm im Rausch erschienen. 2008 ist Hofmann 102-jährig gestorben.

5. Willisauer Ringli