1. Was ist der Finanzausgleich, wozu braucht es ihn?

In jedem Kanton gibt es gut und weniger gut situierte Gemeinden. Das hängt zum Beispiel davon ab, ob eine Gemeinde verkehrsgünstig liegt oder nicht, ob sie gut erschlossen ist, an einem lauschigen See liegt oder in einem engen, schattigen Tal. Manche Gemeinden mit grosser Fläche müssen viele Strassen und womöglich auch teure Kunstbauten unterhalten, sie haben aber nur wenige Einwohner. Die Steuereinnahmen schwanken pro Einwohner in den Aargauer zwischen 1200 und rund 6000 Franken. Um einen Ausgleich zu schaffen, wurde als Solidaritätswerk der Finanzausgleich ersonnen: Begünstigte Gemeinden zahlen, dieses Geld fliesst an schlecht situierte Gemeinden, damit auch sie ihre Aufgaben erfüllen können. Ohne Finanzausgleich würden die Steuerfüsse nicht zwischen 60 (Oberwil-Lieli) und 126 (Schwaderloch) schwanken, wie es jetzt der Fall ist, sondern – Sie lesen richtig – nach Berechnung des Kantons zwischen 45 und 242 Prozent.

2. Der Aargau hat ja einen Finanzausgleich. Ist der nicht mehr gut genug?

In der Tat hat der Aargau einen Finanzausgleich (wie es auch einen solchen zwischen den Kantonen gibt, von dem der Aargau 2017 mit 259 Millionen Franken profitiert). 2017 werden aus dem kantonsinternen Ausgleichstopf 47,8 Millionen Franken an 87 Gemeinden ausgerichtet. 54 Gemeinden müssen Abgaben von 27 Millionen Franken leisten. Baden beispielsweise zahlt 5,3 Millionen Franken, Schmiedrued erhält 1,24 Millionen Franken. 72 Gemeinden liegen in einer neutralen Zone, zahlen nichts, erhalten aber auch nichts. Das geltende System gilt als intransparent, und der Grosse Rat kann es kaum steuern. Ausserdem werden darin die Sozial- oder Bildungslasten nicht berücksichtigt. Befürworter wie Gegner des neuen Finanzausgleichs sind sich in einem Punkt einig: Der geltende Finanzausgleich ist erneuerungsbedürftig.