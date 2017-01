Die 140 Grossrätinnen und Grossräte treffen sich am Dienstagnachmittag erstmals in neuer Zusammensetzung. Sie wählen ihren Präsidenten sowie die beiden Vizepräsidenten und verabschieden sich danach bereits in die erste längere Pause – zum nächsten Mal tagen die Ratsmitglieder erst wieder am 7. März in Aarau.