Alle Geflügelhaltungen, also auch Hobbyhaltungen, müssen amtlich registriert sein. Der Veterinärdienst forderte Geflügelhalter auf, die bei der Abteilung Landwirtschaft des Kantons noch nicht registriert sind, dies umgehend nachzuholen.

Nachdem über die letzten zehn Tage zahlreiche Wasservögel auf dem Bodensee am Vogelgrippevirus H5N8 verendet sind, wurde die hochansteckende Krankheit bei Wildvögeln auch auf weiteren Seen in der Westschweiz festgestellt. Der Vogelgrippe-Erreger ist vermutlich von Zugvögeln aus Zentralasien nach Mitteleuropa getragen worden.