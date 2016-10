Um das zu verbessern, hat die Junge BDP den SMS-Wahlwecker für Siebenschläfer und Nachtschwärmer entwickelt. Unter goo.gl/yPOF4O kann man sich für den Service registrieren und erhält dann am Sonntag um 8 Uhr ein erstes Weck-SMS und um 9 Uhr einen Reminder. Nach dem Versand werden alle Daten gelöscht. Als zusätzlichen Anreiz verlost die Junge BDP ein DAB+-Digital-Radio und einen Eintritt ins Bad Schinznach: Wer am Sonntag ein Foto von sich mit den Wahlunterlagen vor dem Wahlbüro mit dem Hashtag #Wahlwecker auf Instagram oder Twitter postet, kommt in die Verlosung. (az)