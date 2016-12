Die französische Atomaussichtsbehörde ASN hatte Ende September 2016 darüber informiert, dass nach den bisherigen Ergebnissen von Qualitätskontrollen an mehreren Schmiedeteilen von Dampferzeugern Bereiche mit erhöhtem Kohlenstoffgehalt festgestellt worden seien. Ein erhöhter Kohlenstoffgehalt könne zu einer Verschlechterung der Materialeigenschaften des Stahls führen, schreibt das ENSI.

Bei den Überprüfungen in Frankreich sei darauf hingewiesen worden, dass potentiell gefährdete Schmiedeteile auch in ausländischen Kernkraftwerken eingebaut worden seien. Dies habe das ENSI veranlasst, die Dampferzeuger in Beznau und Gösgen prüfen zu lassen, erklärt Schwarz.

Die Dampferzeuger in Beznau waren in den 1990er-Jahren ausgetauscht worden. Jene, die heute im Einsatz sind, wurden teilweise in Le Creusot Forge hergestellt, von der potentiell gefährdete Schmiedeteile stammten. Die Komponenten der Dampferzeuger in Gösgen stammen laut ENSI aus deutschen Schmieden.

Französische Justiz ermittelt

Inzwischen hat auch die französische Justiz wegen des Verdachts von Unregelmässigkeiten bei französischen Bauteilen für Atomkraftwerke Ermittlungen aufgenommen. Der französische Atomkonzern Areva hatte gemäss früheren Berichten Unregelmässigkeiten in Unterlagen zu Hunderten Bauteilen entdeckt.

Es ging dabei um Bauteile, die in der Fabrik des Atomkonzerns Areva in Creusot hergestellt wurden. Areva-Chef Philippe Knoche hatte im Sommer in einem Interview gesagt, er könne nicht ausschliessen, dass Angaben gefälscht worden seien.

Das ENSI hatte bereits im vergangenen Juni gefordert, dass die Atomkraftwerke Informationen einholen und prüfen, ob Bauteile der Schmiede Creusot Forge mit allfällig fehlerhafter Herstellungsdokumentation im Einsatz gewesen seien oder seien. Alle Werke hätten bestätigen können, dass die Herstellungs- und Materialzeugnisse für alle verwendeten Schmiedeteile für die sicherheitsrelevanten Hauptkomponenten vollständig dokumentiert seien.