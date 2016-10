So hätten Sicherheitsleute den 33-Jährigen rund um die Uhr aus einem Nebenraum in einem Drei-Schichten-Betrieb überwacht. Zudem habe man dem Inhaftierten spezielle Kleidung gegeben, die einen Suizid verunmöglichen oder erschweren soll. Die Mahlzeiten seien jeweils so serviert worden, dass Thomas N. Geschirr und Besteck nicht dazu habe verwenden können, sich selber etwas anzutun.

Vier Monate lang wurde er rund um die Uhr bewacht. Das kostete rund 50'000 Franken pro Monat.

Erst per Anfang Oktober wurde die 24-Stundenüberwachung durch die Polizei und den Sicherheitsdienst aufgehoben.