Milizgedanke gefährdet?

In den Gemeinden bewegt sich in der Lohnfrage derzeit sehr viel, doch mit grosser Zurückhaltung. Gautschy sagt, dass man es mit den Vorschlägen nicht leicht haben werde, sei der GAV schon bewusst gewesen, aber: «Die Leute stehen heute nicht mehr so einfach zur Verfügung, das ist mit der beruflichen Belastung gar nicht mehr möglich. Zudem können sich fast nur noch selbstständig Erwerbende (40 Prozent) und Kaderleute (40 Prozent) den grossen Zeitaufwand für das Gemeindeammannamt organisieren und auch leisten.» Am meisten trifft die GAV der Vorwurf, mit den Vorschlägen die Miliz zu gefährden: «Natürlich stehen wir voll hinter dem Milizgedanken. Aber man kann und soll diskutieren, wie so ein Amt entschädigt wird.

Es geht auch niemand gratis ins Militär, auch dieser Dienst am Vaterland wird zu Recht teilentschädigt. Deswegen bleibt es trotzdem eine Milizarmee.» Dass nicht nur Gemeinderäte, sondern auch Kommissionsmitglieder besser entschädigt werden sollen, ist für Gautschy klar: «In unserer Gemeinde haben wir dies schon vor Jahren angepasst – allerdings auch entsprechend den Möglichkeiten unserer Gemeinde.» Sie sei überzeugt, sagt die Ammänner-Präsidentin, dass die Gesamtkosten der Gemeinden nach einer Anpassung nicht viel höher ausfallen werden als heute. Es dürfe durchaus eine Veränderung geben. 1803 haben im Kanton Aargau gleich viele Gemeinderatsmitglieder die Aufgaben für 131 000 Einwohner gelöst wie heute für 670 000 Einwohner.

Entschädigung oder Lohn?

AGV-Präsident Kurt Schmid ist seinerseits ob der Kritik erstaunt. Für ihn ist es ein entscheidender Unterschied, ob die GAV Empfehlungen (so steht es auf der entsprechenden Broschüre der GAV) oder nur einen Rahmen als Arbeitsgrundlage abgibt. Letzteres wäre überhaupt kein Problem, so Schmid, «dann hätten wir keine Differenz, selbstverständlich kann man über die Entschädigungen reden». Schmid: «Ein Stundenansatz für ein Miliz-Behördenmitglied von bis 50 Franken pro Stunde passt ins System, mehr aber nicht. Die in der GAV-Broschüre empfohlenen Löhne (zum Beispiel für Gemeindeammänner eine Jahreslohnbasis von mindestens 120 000 Franken) sind teilweise gar höher als in der Privatwirtschaft.