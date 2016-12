Für die Störche ist es ein Grund zur Freude: Insgesamt drei Nester wurden in luftiger Höhe auf den Scheinwerfermasten des Fussballplatzes montiert. Die alten mussten aus Sicherheitsgründen entfernt werden: «Wir haben bei einer Überprüfung des Steigsystems festgestellt, dass es defekte Kabelisolierungen an den Scheinwerfern hat», sagt Daniel Gubler, Betriebsleiter des Bildungszentrums Zofingen, gegenüber Tele M1.

Noch im vergangenen Frühling nisteten die Störche auf den Scheinwerfern und richteten durch ihren Kot Schäden an. Nun wurden deren Nester entfernt. Doch wie sichert man das Wiederansiedeln der Tiere? Der Verband «BirdLife Aargau» hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: «Wir haben von den alten Nestern Material zurückbehalten und legen es nun in die neuen Horste zurück», so Andrea Vogler von dem Vogelschutz-Verein, «wir erwarten, dass sich die Tiere jetzt wieder selber riechen und so auf die Nester zugehen.

800-Kilo-Nester

Das Herunternehmen der Storchennester von den 36 Meter grossen Flutlichtanlagen war keine leichte Aufgabe: Sie hatten ein Gewicht von bis zu 800 Kilogramm. Trotzdem wurde die Aufgabe ohne Kran gemeistert: «Wir haben sie auseinander genommen, geschaut, dass wir die Kabel nicht beschädigen und so das Nest erfolgreich Schicht für Schicht abgetragen." (hug)