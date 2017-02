Das zusätzliche RAV ist im gleichen Gebäude wie das bereits bestehende an der Bahnhofstrasse in Brugg untergebracht, dort konnte der Kanton freie Räumlichkeiten dazu mieten. Das sei an anderen Standorten nicht möglich, und die zusätzlichen Kapazitäten zentral an einem Ort zu schaffen sei auch effizienter und kostengünstiger als ein Ausbau an mehreren Standorten, erklärt Raphael Weisz von der Sektion Arbeitsmarktliche Integration im Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Das temporäre RAV in Brugg (der Regierungsrat hat den Betrieb für maximal drei Jahre beschlossen) funktioniert quasi als Überlaufventil: Grundsätzlich ändert sich die Zuteilung der Gemeinden an die RAV nicht. Alle Stellensuchenden haben sich weiterhin wie gewohnt beim für ihre Gemeinde zuständigen RAV anzumelden und werden dort erfasst.

Ist das RAV am angestammten Standort aber überlastet, werden die Stellensuchenden aus dem ganzen Kanton für die weitere Zusammenarbeit an das temporäre RAV in Brugg verwiesen. Dabei achte man aber schon darauf, dass die Betroffenen aus Gemeinden umgeteilt werden, von denen aus Brugg in zumutbarer Distanz liegt und möglichst gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar ist, sagt Raphael Weisz. Von Frick aus zum Beispiel sei man auch nicht schneller in Rheinfelden als in Brugg, gibt er zu bedenken.

Überall ist man am Anschlag

Einen minimalen Spielraum hat man derzeit noch in den RAV in Suhr und Wohlen, alle anderen haben die Kapazitätsgrenze erreicht, am kritischsten ist die Situation in Baden. Die exakten Zahlen, wie das Maximalsoll der zu bearbeitenden Dossiers angesetzt ist, wollte das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf Anfrage nicht bekannt geben. Eine Vorstellung, wie gross der Handlungsbedarf ist, kann man sich trotzdem machen: In den bestehenden RAV und der Pforte Arbeitsmarkt werden aktuell (Stand Ende Dezember 2016) 16 680 Stellensuchende betreut (vgl. Tabelle). Das neue temporäre RAV in Brugg wird mit einem Bestand von elf Mitarbeitern (Teamleitung und 10 Personalberater), der bis im April erreicht sein wird, 1200 Dossiers bearbeiten können.

Ob der Aufwärtstrend anhält, sei unklar. Man gehe in der aktuellen Planung von einem mehr oder weniger konstanten Bestand an Stellensuchenden aus, schrieb Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann den Gemeinden in einem Brief, in dem sie über die Eröffnung des temporären RAV in Brugg informiert wurden. Es ist also wohl schon heute eher von einer Über- als einer Vollauslastung auszugehen. Und bis das zusätzliche temporäre RAV in Brugg im Vollbetrieb läuft, wird es August oder September.

Wurde demnach zu lange zugewartet? Das will Raphael Weisz nicht so stehen lassen. Die Dossierbelastung sei zwar hoch, aber der Regierungsrat habe zeit-gerecht gehandelt. Es sei zwar ein Sondereffort nötig, aber dass man der Entwicklung immer ein bisschen hinterherhinke, liege in der Natur der Sache, denn Kapazitäten auf Vorrat wolle man auf keinen Fall schaffen, erklärt er.

Konzept hat sich bewährt

Bis zur Inbetriebnahme ging es tatsächlich ziemlich fix. Die Schaffung des temporären RAV hat der Regierungsrat am 2. November beschlossen, ab heute können die ersten Beratungsgespräche stattfinden. Beim Aufbau habe man auf das bewährte Konzept von 2009 zurückgreifen können, so Weisz: Im Januar 2010 war schon einmal ein zusätzliches temporäres RAV eröffnet worden. In Lenzburg, es blieb zwei Jahre in Betrieb. Der Unterschied: In der Krise damals war man mit einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit konfrontiert und ging auch davon aus, dass dieser sich fortsetzen würde, und zwar massiv.

Heute sieht es nicht danach aus, dass der Frankenschock die Wirtschaft im Aargau in eine massive Krise stürzt. Die Arbeitslosigkeit ist zwar in den letzten Jahren wieder angestiegen, aber nicht unbedingt in dramatischen Dimensionen. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 3,3 Prozent (saisonal bedingt ist sie im Winter immer etwas höher).

Die in absoluten Zahlen dennoch beachtliche und stetige Zunahme der von den RAV zu betreuenden Stellensuchenden sieht man beim Amt für Wirtschaft und Arbeit aber eher im Zusammenhang mit der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung als einer sich dramatisch verschlechternden Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die Hälfte der Personen, die sich bei den RAV anmelden, sei auch nicht länger als vier bis fünf Monate arbeitslos, so Raphael Weisz.