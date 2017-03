Das Museum Aargau ist ein Publikumsmagnet. 2016 zählte man über eine Viertelmillion Besucher; rund 80'000 davon besuchten das Schloss Lenzburg. Im Innenhof des Schlosses informierten der neue Direktor Marco Castellaneta und sein Team die Medien über die neue Saison, die am 1. April beginnt und nahtlos an die Erfolge der Vorjahre anschliessen soll.

Das Jahresthema «Kaiser, Könige, Königin» erstaune vielleicht, sagte Castellaneta, sei doch die Schweiz ein ausgesprochen «unroyales» Land. Das sei aber nicht immer so gewesen: «Über 2000 Jahre lang haben kaiserliche und königliche Macht das Alltagsleben im Gebiet des heutigen Aargau geprägt.» Entsprechend stehen an allen sieben Standorten illustre Persönlichkeiten, Aargauer Adelsfamilien und ihre Beziehungen zu Kaiser- und Königshäusern im Vordergrund.

Zwei Hallwyler in Paris

Den verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen ist gemeinsam, dass sie Geschichten erzählen von einzelnen Menschen, die sowohl mit dem heutigen Aargau als auch mit den europäischen Kaiser- und Königshäusern verbandelt waren. Zum Beispiel war Kaiser Nero mitverantwortlich für ein Massaker an den Helvetiern irgendwo am Bözberg im Jahre 69 n. Chr. Oder der Lenzburger Graf Ulrich IV.: Er schenkte Kaiser Barbarossa alle seine Besitztümer, unter anderem auch die ganze Leventina und das Bleniotal. Apropos Schloss Lenzburg: Da führt eine Verbindung direkt ins englische Königshaus. Denn im Schloss residierte Ende des 19. Jahrhunderts die Grosstante von Queen Elizabeth II.

Stoff für einen spannenden historischen Roman bietet auch die Geschichte der beiden jungen Edlen Dieter und Hans von Hallwyl, die als Buben nach Paris an den französischen Hof geschickt wurden, um alles zu lernen, was ein «Mann von Welt» braucht. Dass nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 der Aargauer Regierungsrat den österreichischen Erzherzog Ferdinand zum Frühstück auf die Habsburg lud, hatte möglicherweise positive Folgen für den Aargau: Russland und Österreich setzten sich dafür ein, dass der Aargau nicht wieder Berner Untertanenland wurde.

Es ist viel, was das Museum Aargau 2017 seinem Publikum an den sieben Standorten bietet; wer alles sehen und erleben möchte, für den ist wohl eine einzige Saison zu kurz. Neben den sieben Sonderausstellungen warten rund 100 Veranstaltungen für Gross und Klein auf die Besucherinnen und Besucher.

Passt zum neuen Kulturkonzept

Bildungsdirektor Alex Hürzeler nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung des Museum Aargau in der Aargauer Kulturlandschaft am Beispiel des neuen Kulturkonzepts zu erläutern. Gleichzeitig zeigte er auch, warum das Kulturkonzept durchaus sinnvoll ist – und nicht bloss ein teurer Papiertiger, wie es aus rechtsbürgerlichen Kreisen kritisiert worden ist.

Im kantonalen Kulturkonzept setzt sich der Aargau fünf kulturpolitische Ziel. Drei davon illustrierte Hürzeler am konkreten Beispiel des Museum Aargau:

Kooperationen fördern: Seit 2012 besteht eine erfolgreiche Kooperation zwischen Museum Aargau und Foxtrail. Rund 12 000 Besucherinnen und Besucher begeben sich pro Jahr auf die drei Trails rund um Schloss Lenzburg, Schloss Wildegg und das Wasserschloss. Als weiteres Beispiel einer erfolgereichen Kooperation nannte Hürzeler den Verein Schweizer Schlösser. Zum Verein gehören bislang 19 Schweizer Schlösser und Burgen. Er trägt zur besseren touristischen Vermarktung der Schlösser bei. Der Verein entstand auf initiative von Museum Aargau und wird von Marco Castellaneta präsidiert. «Das sind hervorragende Beispiel, wie man sich Kooperationen im Kulturbereich vorstellt», sagte Hürzeler.

Kulturelle Teilhabe stärken: «Das Museum Aargau ist ein Mitmach-Museum, das die Besucherinnen und Besucher zu Akteuren macht», rühmte Hürzeler. Auch das grosse Freiwilligenprogramm mit rund 100 Museumsfreiwilligen zeige vorbildlich, wie der Bevölkerung kulturelle Teilhabe ermöglicht werden könne.

Potenziale aktivieren: Dem Museum Aargau gelinge es, das kulturelle Potenzial der Standorte optimal zu aktivieren, sagte Hürzeler. Dies dank einer soliden und umfassenden Planung. Mit einer durchdachten und zielgruppenorientierten Arbeit trage es dazu bei, die wichtigen kulturellen Aushängeschilder des Kantons zu stärken. «Auch deshalb hat die Identität des Aargaus als Kulturkantion in den letzten Jahren deutlich an Schwung und Elan gewonnen», bilanzierte Hürzeler.

Wert erkannt

Der Kanton muss an allen Enden und Ecken sparen. Kann er sich ein so kreatives Museum Aargau mit diesem grossen Angebot an Ausstellungen und Veranstaltungen überhaupt noch leisten? Auch bei der Kultur werde gespart, erklärte Hürzeler, nur werde das selten so öffentlich diskutiert wie etwa die Massnahmen im Schulbereich. Das gesamte Kulturbudget des Kantons betrage rund 40 Millionen Franken, Tendenz sinkend.

Dafür, dass bisher weder von Links noch von Rechts die Tätigkeiten des Museum Aargau unter politischen Spar- und Abbaudruck gerieten, hat Hürzeler eine einfache Erklärung: «Ich vermute, dass allen politisch Tätigen bewusst ist, wie wichtig die Arbeit, die das Museum Aargau leistet, für die Menschen im Kanton ist, wenn es um unsere Geschichte und Identität geht.»