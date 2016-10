FINANZEN

Rückblick: Die sieben fetten Jahre sind vorbei

Seit 2003 und bis 2011 realisierte der Aargau Überschüsse, baute massiv Schulden ab. Finanzdirektor Roland Brogli konnte mit verbleibenden Überschüssen gar ein Notkässeli äufnen, die Bilanzausgleichsreserve. So schlug die Regierung bei noch bester Finanzlage neue Steuersenkungen vor. Vorab gegen den heftigen Widerstand von links stimmte der Grosse Rat zu. Das Volk bestätigte dies 2012 an der Urne. Damit wurden Mittelstand und Gutverdienende, zeitlich gestaffelt, in dieser Legislatur durch einen tieferen Einkommens- und Vermögenssteuertarif entlastet. Sozialabzüge wurden erhöht, etwa der Kinderabzug. Auf Druck der Bürgerlichen und der Wirtschaft wurden per 2016 auch die Gewinnsteuern gesenkt.

Doch schon 2012 verdüsterte sich die Finanzlage. Seither ringt der Kanton um ausgeglichene Rechnungen. Bereits liegt das dritte Sparpaket vor, das jedes Mal auch Mehreinnahmen enthält. Ohne Gegenmassnahmen drohen Defizite bis 200 Millionen Franken. Ein Grund ist der Frankenschock, der viele Firmengewinne erodieren liess, aber auch massive Mehrkosten etwa für Gesundheit (Spitäler), Bildung, Soziales (Ergänzungsleistungen). 2015 lehnte das Volk Massnahmen für rund 17 Millionen Franken an der Urne ab. Seither tobt der Kampf zwischen links (mehr Einnahmen) und rechts (mehr Sparen) heftiger als zuvor. Die bürgerliche Ratsmehrheit scheiterte 2016 beim Volk mit einer Reduktion der Grundbuchabgabe auf eine kostendeckende Gebühr.

Ausblick: Millionärssteuer für den Aargau?

Eben hat der Grosse Rat Vorschläge der Regierung für Sparmassnahmen und Mehreinnahmen beschlossen. So soll der Pendlerabzug nur noch maximal 7000 Franken betragen. Zum Pendlerabzug und noch drei Massnahmen hat das Volk am 27. November das letzte Wort. Die Regierung will die Staatssteuer um 1 Prozent anheben. Darüber hat der Grosse Rat noch nicht entschieden. Forderungen von links, die Steuersenkung von 2012 (mindestens teilweise) rückgängig zu machen, prallten im Grossen Rat an der Mehrheit wiederholt ab. Ob die Position der Bürgerlichen im Volk getragen wird oder nicht, zeigt sich in der nächsten Legislatur wieder an der Urne: Die Jusos verlangen via Volksinitiative nämlich eine Mil-lionärssteuer: Die Vermögenssteuer soll ab einer bestimmten Höhe verdoppelt werden. Derweil arbeitet die Regierung an weiteren Massnahmen, um in der neuen Legislatur keine Defizite realisieren zu müssen. Mit Kleinmassnahmen ist aber nichts mehr zu machen. Im Parlament stellt sich die Frage, ob man auf gewisse Aufgaben verzichten soll oder diese anders erfüllen kann. Am 12. Februar wird national über die Unternehmenssteuerreform III entschieden. Bei einem Ja muss der Kanton die Gewinnsteuern senken. Entscheidend für die Akzeptanz dürfte sein, wie er dies (nebst dem Mehranteil an der direkten Bundessteuer) ausgleicht. Im Februar entscheidet das Volk über den neuen Aargauer Finanzausgleich. Im Fall eines Nein könnte ein Neuanlauf Jahre dauern.