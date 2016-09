Seit über zehn Jahren können Stimmberechtigte in einer wechselnden Anzahl von Kantonen auch auf elektronischem Weg abstimmen – auch Auslandaargauer. Im Grossen Rat wurde schon mehrfach über Sicherheit und Notwendigkeit bzw. bloss Wünschbarkeit von E-Voting debattiert. Doch was denkt eigentlich die Bevölkerung darüber? Thomas Milic, Michele McArdle und Uwe Serdült vom Zentrum für Demokratie (ZDA) in Aarau haben dazu die erste gesamtschweizerische Studie verfasst, die sich nur diesem Thema widmet.