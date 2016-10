Das Thema ist brisant und beschäftigt auch im Aargau Politik und Gesellschaft: Wie können und sollen Asylsuchende in den Arbeitsmarkt integriert werden? Gleich drei Postulate aus dem Grossen Rat beschäftigen sich mit der Problematik unter verschiedenen Aspekten und machen konkrete Vorschläge. Die Regierung ist bereit, die drei Vorstösse entgegenzunehmen, ist aber der Ansicht, dass da offene Türen eingerannt werden. Denn das meiste, was in den Postulaten vorgeschlagen wird, werde bereits umgesetzt oder sei zumindest in die Planung aufgenommen worden.

So hat Adrian Bircher (GLP) Massnahmen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylsuchen in den Arbeitsmarkt gefordert. Es sei das Ziel, anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge sowie vorläufig aufgenommene Asylsuchende in den Arbeitsmarkt zu integrieren, erklärt die Regierung. Asylsuchende hingegen, die noch keinen definitiven Entscheid über das Bleiberecht in der Schweiz haben, bleiben ausgeschlossen. Denn der Kanton hat weder einen gesetzlichen Auftrag noch ausreichend finanzielle Mittel, um Asylsuchende beruflich zu fördern.

Dennoch bietet der Kanton in begrenztem Umfang Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme an. Spät immigrierten Jugendlichen soll aber mit einem Abschluss auf der Sekundarstufe II eine nachhaltig Entwicklungsperspektive geboten werden, auch weil dadurch mittel- und langfristig hohe öffentliche Sozialausgaben verhindert werden sollen. Ein Angebotskonzept für die 16- bis 25-Jährigen liegt vor; zurzeit laufen Finanzierungsabklärungen bei den Bundesstellen. Zudem hat der Regierungsrat beschlossen, dass minderjährige Asylsuchende im Alter von 16 bis 18 Jahren wieder zur kantonalen Schule für Berufsbildung zugelassen werden.

Auch Schnupperlehren und Arbeiten auf Probe seien ohne bürokratische Hindernisse möglich, antwortet die Regierung auf das Postulat der Grünen, das auch zahlreiche Grossräte anderer Parteien unterstützen.

Vorbildung wichtiges Kriterium

Schliesslich möchte die EVP-Fraktion, dass Flüchtlinge unkompliziert und rasch in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Genau das will auch die Regierung: Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen ihrem Potenzial und ihrer Qualifikationen entsprechend möglichst rasch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Allerdings gestaltet sich dieser Prozess sehr unterschiedlich und ist abhängig davon, ob jemand über einen Abschluss auf Tertiärstufe verfügt oder über langjährige qualifizierte Berufserfahrung. Dementsprechend sind unterschiedliche Massnahmen notwendig.

Grundsätzlich aber gilt: Die Sprache ist der Schlüssel zum Arbeitsmarkt. Die Erfahrungen zeigen, dass ohne zumindest grundlegende Sprachkenntnisse kaum eine Chance für eine Arbeitsmarktintegration besteht. Deshalb steht das Erlernen der Sprache am Anfang jedes Arbeitsmarktintegrationsprogramms. Geplant ist auch eine enge Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Branchenverbänden.