Das über 100 Jahre alte System der Landeskoordinaten der amtlichen Vermessung ist im Kanton Aargau erneuert worden. Mit den neuen Koordinaten lassen sich moderne Technologien und satellitengestützte Messverfahren für Vermessungen und Infrastrukturprojekte einsetzen.

Seit Anfang Jahr wurden im Aargau - wie auch in allen anderen Kantonen - die neuen Koordinaten LV95 in der amtlichen Vermessung eingeführt. Diese bilden die Realität genauer ab und heben historisch bedingte Verzerrungen auf, wie das das kantonale Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) am Montag mitteilte.

Stadtturm «verschiebt» sich

Aus dem Vergleich der Koordinatenwerte des Obertorturms in Aarau im alten und im neuen Landeskoordinatensystem, ergibt sich beispielsweise eine Lagedifferenz von rund 74 cm. Beim Stadtturm in Baden beträgt die Lagedifferenz sogar 93 cm.

Aus den LV95-Koordinaten wurden auch die Parzellenflächen neu berechnet. Allerdings änderten sich die Koordinaten der Grenzpunkte einer Parzelle praktisch alle gleich, womit die Parzellen als Ganzes in den Koordinatenwerten sozusagen auf dem Papier «verschoben» wurden. Wegen Rundungsdifferenzen gab es zudem bei einzelnen Parzellen marginale Flächenänderungen, wie das Departement für Volkswirtschaft und Inneres mitteilt. Die davon betroffenen Eigentümer seien darüber schriftlich darüber informiert worden.