Gelb: Laufende Zusammenschlussprojekte

Rot: Realisierte oder Genehmigte Zusammenschlussprojekte seit 2010

Blau: Idee für eine Regionalstadt Baden-Wettingen

Gross-Aarau und Gross-Baden?

Auch in den grossen Aargauer Agglomerationen Aarau und Baden herrschte einst Fusionseuphorie. Während das Projekt «Zukunftsraum Aarau» (siehe Box) hochaktuell ist und eifrig diskutiert wird, ist die einstige Idee einer Regionalstadt Baden-Wettingen eingeschlafen.

Der Badener Stadtammann Geri Müller sieht den Stillstand pragmatisch: «Wir hatten die Fusion zu einer Regionalstadt Baden als Legislaturziel bis 2017 definiert, das mussten wir zurücknehmen.» Die Stadt habe dafür die Kooperationen mit den umliegenden Gemeinden geprüft. Mit über 100 Kooperationen sei man partnerschaftlich unterwegs. Fusionen seien im Moment nicht opportun, so Müller. Ins Stocken gerieten die Bestrebungen in der Region Baden erstmals mit dem Nein der Badener Bevölkerung zum Zusammenschluss mit Neuenhof 2010. Hätten damals nur 47 Badener mehr der Fusion zugestimmt, würden die Gemeinden heute zusammengehören. 93 Prozent der Neuenhofer stimmten damals zu.

«Der Schwung ist draussen»

Neuenhofs Frau Gemeindeammann Susanne Voser vermutet, dass heute die Zustimmung auch dort deutlich geringer wäre. Nachdem auch die Ennetbadener die Fusionsverhandlungen mit Baden auf Eis gelegt haben, sei eine Regionalstadt weiter in die Ferne gerückt. «Ich merke, dass der Schwung draussen ist», sagt Voser. Man müsse aber die Wahlen der Gemeindeexekutiven im kommenden Jahr abwarten. «Am Ende einer Legislaturperiode fängt man keine neuen Grossprojekte an. Vielleicht kommt in den nächsten Jahren wieder Bewegung in die Sache – vielleicht auch von unten, aus der Bevölkerung», so Voser.

Im vergangenen Jahr erklärten auch Obersiggenthal und Ehrendingen ihr Desinteresse an Baden. Der Wettinger Einwohnerrat lehnte im Februar einen Vorstoss zu einer Fusion mit Baden von Beginn weg ab. Geri Müller findet, man dürfe die Regionalstadt trotzdem nicht aus den Augen verlieren, denn gerade für die kleinen Gemeinden sei die Regionalplanung nicht immer einfach und das sei auch ein demokratiepolitisches Problem: «Viele Projekte müssen heute ohnehin auf regionaler Ebene beraten werden. Da stösst die Gemeindeautonomie an ihre Grenzen.»

Zurück auf die Traktandenliste

Auf die Frage, was bisher in der Region Baden falsch gemacht wurde, sagt Marco Kaufmann: «Es wurde eigentlich nichts falsch gemacht, es wurde zu wenig gemacht.» Kaufmann war Wettinger Einwohnerratspräsident und ist Vereinspräsident von «Traktandum 1». Der Verein wurde 2014 ins Leben gerufen, im Nachgang zur Badener Absage an Neuenhof.

Er will wieder Bewegung in die Diskussion um die Regionalstadt Baden-Wettingen bringen. «Ziel ist es, das Thema auf der Traktandenliste ganz oben zu behalten», sagt Kaufmann. «Das Problem ist, dass keine Gemeindebehörde das Thema an die Hand nimmt. Wenn Geri Müller sagt, es sei nicht opportun, stimmt das so nicht», so Kaufmann. «Es ist auch einfach bequem, wenn man nichts unternehmen muss. Aber jemand muss den Lead übernehmen in dieser Sache.»