«Unsicher, unsolidarisch und überreguliert.» Dies ist die Kurzfassung der Beurteilung der Energiegesetz-Vorlage vom 21. Mai durch den Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV), die in einer Nein-Empfehlung gipfelt. Dies basierend auf einer Konsultativabstimmung, in der rund zwei Drittel die Energiestrategie 2050 abgelehnt haben, so der in Wohlen (AG) domizilierte Verband. Dem Dachverband gehören rund 500 kleinere und mittelgrosse Elektrizitätsversorgungsunternehmen an. Sie beliefern rund zwei Millionen Endkunden mit Energie. Mitglied des Schweizer Dachverbandes ist auch der Verband Aargauischer Stromversorger (VAS). Der VAS ist dort mit seiner ursprünglichen Ja-Parole also in der Minderheit (vgl. Hauptartikel).

Statt «auf den umsichtigen Umbau der Energiesysteme setzt sie auf das Prinzip Hoffnung – und gefährdet so die Versorgungssicherheit», heisst es in der Mitteilung des Schweizer Dachverbandes zur Energiestrategie 2050. Die damit verbundenen Kostenfolgen seien unabsehbar und würden durch den Ausbau der Bürokratie noch verstärkt. Man befürworte aber den grundlegenden Umbau der Energiesysteme in der Schweiz. Dazu gehören insbesondere der geordnete Ausstieg aus der Kernenergie und die vermehrte Nutzung von neuen erneuerbaren Energien im Inland. Doch zum Paket vom 21. Mai sagt der Dachverband Nein. In ihrem Kernanliegen, dem Ausstieg aus der Kernenergie, setze die Energiestrategie 2050 auf das Prinzip Hoffnung, so die Kritik des Verbandes. Denn wie die wegfallenden Kapazitäten zuverlässig ersetzt werden, wisse heute noch niemand genau: Auf eine Steigerung der Stromimporte zu setzen, erhöhe die Abhängigkeit vom Ausland. Zudem habe die Schweiz keine Sicherheit, dass die Nachbarländer den benötigten Strom im Bedarfsfall auch wirklich liefern können. (MKU)