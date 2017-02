Wenige Mausklicks und die Steuern sind via Onlinekonto bezahlt. Die elektronische Rechnung macht es möglich – zumindest in einigen Kantonen. Nicht so im Aargau, hier erhalten die Steuerzahler in jedem Fall einen Einzahlungsschein per Post. Der Hauptgrund: der Spardruck. Oder wie Roland Hofer, Sprecher des Departements Finanzen und Ressourcen, sagt: «Aufgrund der angespannten Situation bei den Kantonsfinanzen haben andere Projekte Vorrang.» Priorität habe derzeit die Erneuerung der Steuerinformatiksysteme.

In zwei oder drei Jahren

Allerdings müssen sich Aargauerinnen und Aargauer, die gerne eine elektronische Rechnung erhielten, wohl nicht mehr allzu lange gedulden. «Das kantonale Steueramt beabsichtigt, die Einführung der elektronischen Steuerrechnung in diesem Jahr zu prüfen und den Service in zwei oder drei Jahren anzubieten», kündigt Hofer an. Der grosse Vorteil für die Nutzer: Die Rechnung landet direkt im E-Banking-Konto, weshalb das mühsame Abtippen von Empfängerdaten, Betrag und Referenznummer entfällt – und keine Tippfehler mehr drohen. Aber nicht nur die Steuerzahler, sondern auch die Steuerämter könnten davon profitieren.