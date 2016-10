Das grosse Quiz zu den Aargauer Wahlen 2016 Mit den Erneuerungswahlen geht am Sonntag ein intensiver Wahlkampf zu Ende, der mit witzigen Aktionen, heiklen Aussagen und dem ein oder anderen Skandälchen für Schlagzeilen in der az sorgte. Welche Possen aus dem Wahlkampf sind bei Ihnen hängengeblieben und wie gut sind Sie über die Wahlen im Aargau informiert? Testen Sie sich im grossen Quiz zu den Aargauer Wahlen!

Für einen Sitz im Grossen Rat hat sich eine überwältigende Zahl Kandidaten angemeldet. Wie viele Aargauerinnen und Aargauer wollen den Sprung ins Kantonsparlament schaffen?

Überraschend kündigte Frau Landammann Susanne Hochuli an, nicht für eine weitere Amtsperiode anzutreten. Welches nächste grosse Projekt will die scheidende Regierungsrätin in Angriff nehmen?

Fehler beim Übertragen der Kandidatennamen auf den Wahlzettel sind schnell passiert. Welcher der folgenden Namen würde am Sonntag als ungültig gewertet?

Mit einer nicht ganz alltäglichen Aktion ging FDP-Grossrat Johannes Jenny in der Badener Altstadt auf Stimmenfang. Was tat er?

Der Bezirk Baden hält 30 Sitze im Grossen Rat. Wie viele Badener Kandidaten wollen dieses Jahr einen davon ergattern?

Mit 82 Jahren ist Alice Bissegger die älteste Anwärterin auf einen Sitz im Grossen Rat. Welcher Partei gehört die Rentnerin an?

Welcher Aargauer Bezirk glänzte bei den Grossratswahlen 2012 mit der höchsten Wahlbeteiligung?

...und in welchem Bezirk blieben die Wähler lieber im Bett? Sprich: Wo war die Wahlbeteiligung am niedrigsten?

Der Badener CVP-Grossratskandidat Reto Schmid löste auf Facebook einen regelrechten Shitstorm aus. Was war der Grund?

SVP-Regierungsratskandidatin Franziska Roth sorgte mit einem Satz in einer Talk-Sendung für Aufregung. Was sagte Sie?

Auch Parteikollege und Regierungsrat Alex Hürzeler sorgte für eine kleine Kontroverse. Was war es bei ihm?

Eine Umfrage der Polit-Plattform Vimentis hat untersucht, welche Partei bei welchen Bevölkerungsschichten am besten ankommt. Welche Partei punktet bei Aargauern, die älter als 65 Jahre alt sind, am meisten?

...und welche Partei punktet am meisten bei den Autofahrern im Kanton?

