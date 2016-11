Budgetdebatte um Budgetdebatte wird in den Aargauer Gemeinden geführt und klar ist: Die finanzielle Situation ist angespannt. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die Invalidenversicherung Teil der schwierigen Situation ist. Es steht gar der Vorwurf im Raum: Die IV spare auf Kosten der Gemeinden.

Doch worum geht es? Wer eine IV beantragt, erhält von der Gemeinde die zu erwartenden Rentengelder vorgeschossen. Wird der Rentenantrag gutgeheissen, erhält die Gemeinde das Geld von der Versicherung zurück. Lehnt die IV eine Rente allerdings ab, dann landen die Leute, die krank geschrieben sind, bei der Sozialhilfe.

Das SRF-Regionaljournal erwähnt in seinem Beitrag vom Montag das Beispiel Oftringen. Dort wartet die Gemeinde auf 500'000 Franken, die sie IV-Antragstellern vorschiesst. In den letzten Jahren hat die Gemeinde jeweils zwischen 700'000 und 800'000 Franken vorgeschossen und zurückerhalten.

Wenn zwei Drittel des Geldes fehlen

Sozialvorstand Hanspeter Schläfli rechnet, dass 2016 rund zwei Drittel des Geldes fehlen. Zudem: Wer Abgelehnt wird und weiterhin krank geschrieben bleibt, landet irgendwann in der Sozialhilfe. Schläfli glaubt, dass die Anforderungen zum Erhalt einer IV-Rente "massiv angehoben" worden sind und der Umgang mit dem Geld "restriktiver gehandhabt" wird. Der Vorwurf steht im Raum: Spart die IV auf Kosten der Gemeinden?

Die IV wehrt sich. Die Sozialhilfequote sei in den letzten Jahren stabil geblieben, Studien zeigten, dass es keine Verlagerung von der IV in die Sozialhilfe gebe, sagt Ria Sekalakis von der Sozialversicherung in Aarau. Im Gegenteil: Es sei eher umgekehrt, dass mehr Sozialhilfebezüger schliesslich eine IV-Rente erhielten.

Es steht letztlich also Aussage gegen Aussage.