Als die Gemeindeammänner-Vereinigung (GAV) im Herbst Empfehlungen für bessere Entschädigungen von Gemeinderäten und Gemeindeammännern publizierte, löste dies eine kontroverse Debatte aus. Jetzt wird bekannt, dass der Gemeinderat von Oberwil-Lieli mit dem Austritt aus der GAV droht. Gemeindeammann Andreas Glarner: «Der tiefere Grund ist, dass die GAV beim neuen Finanzausgleich gegen zahlreiche Gemeinden agiert. Die Empfehlungen für Behördenlöhne gaben dann den Ausschlag, ihr einen entsprechenden Brief zu schreiben.»

Doch wie kommt Glarner zu dieser Einschätzung? Schliesslich hat die Mehrheit des Grossen Rates, in dem viele Gemeindeammänner sitzen, und rund ein Drittel der SVP-Fraktion, die Vorlage gutgeheissen? Ja, sagt Glarner, viele, die vom Finanzausgleich Geld für ihre Gemeinde «und selbst auch zu den süssen Honigtöpfen wollen, wie vor einigen Jahren mein Fraktionskollege Patrick Gosteli in Böttstein, wollen das». Solche Honigtöpfe dürfe man gar nicht erst öffnen. Die Empfehlungen mit den Entschädigungsansätzen (Grafiken weiter unten) seien «jenseits», sagt Glarner: «Ich bekomme als Gemeindeammann der reichsten Aargauer Gemeinde im Nebenamt 24 000 Franken im Jahr. Das reicht vollauf. Ich will ja dem Gemeinwohl auch etwas zurückgeben.»

Wenn ein Gemeindeammann 12 000 Franken bekomme, könne schon Handlungsbedarf bestehen, aber niemals in der Höhe, wie von der GAV empfohlen. Nach Glarners Erfahrung erkundigen sich Gemeindeammannkandidaten nicht nach dem Lohn, sondern nach dem Zeitaufwand: «Die GAV würde sich besser in Aarau heftig gegen neue Gesetze und Auflagen wehren, die den Gemeinden das Leben schwer machen.» Er selbst tue als Nationalrat in Bern, was er könne. Das Problem bei der GAV ortet er auch in ihrer Geschäftsstelle: «Wir waren gegen eine Geschäftsstelle. Die Realität gibt uns recht. Sie beschäftigt sich selbst und uns mit Papieren, die niemand braucht.»