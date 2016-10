In der Nacht auf den 1. Juni 2014 wurde in Spreitenbach ein 52-Jähriger von drei Dominikanern überfallen. Offenbar wollten sie Drogen holen, die angeblich dort sein sollten. Der 52-Jährige wurde beim Überfall durch eine Messerattacke sehr schwer verletzt. Er erlitt mindestens neun Stichwunden in der Brust, im Bauch und in der Leber. Die drei mutmasslichen Täter wurden ermittelt. Sie standen am 21. und 22. September in Baden vor Gericht.

Die drei gaben den Überfall zu, doch zur Messerattacke gab es kein Geständnis. Da laut «SonntagsZeitung» nicht bewiesen werden konnte, wer zugestochen hatte, kamen die drei nach dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» wegen Raubes mit vier Jahren Freiheitsstrafe davon. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Derjenige der drei, den die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes angeklagt hatte, ist laut «SonntagsZeitung» seit 2002 sechsmal vorbestraft, darunter wegen Gefährdung des Lebens. Obwohl er seit 2010 keine Aufenthaltsbewilligung und eine Einreisesperre bis 2018 habe, sei er nicht aus der Schweiz ausgeschafft worden. «Wenn man den Täter ausgeschafft hätte, wäre das alles nicht passiert», sagt das Überfallopfer zur «SonntagsZeitung.» (mku)