«Wenn man die Methode anschaut, dann müsste man es so formulieren: Ich bin am weitesten weg von den konservativen SVP-Vertretern.» Gemessen werde, wie nah beieinander das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier liege. Es stelle sich demnach die Frage, was in dem Ranking als Links-Rechts-Achse benannt wird. «Wenn man das Resultat anschaut, dann steht links für mehr persönliche Freiheit, soziale und ökologische Verantwortung sowie eine gerechte Globalisierung.»