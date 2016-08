Für 2016 steht dem Kanton Aargau entgegender budgetierten «schwarzen Null» ein Defizit von rund 60 Millionen Franken ins Haus. Das soll sich nächstes Jahr nicht wiederholen. Deshalb hat die Regierung ein ganzes Massnahmenpaket ausgearbeitet, um 2017 tatsächlich eine schwarze Null zu erreichen. Denn es droht trotz bereits zwei vorangegangener Spar- und Mehreinnahmenpakete ein neuerliches Defizit. Ein wesentlicher Grund dafür sind massive Mindereinnahmen bei den Firmensteuern vorab aufgrund der schwierigen Lage seit der neusten Frankenaufwertung (rund 52 Millionen Franken weniger als erwartet).

Dazu kommt ein Mehraufwand bei der Spitalfinanzierung von 39 Millionen Franken, in weiteren Aufgabenbereichen von 17 Millionen Franken. Dazu kommt ein schon ohne diese Faktoren erwartetes Defizit von 47 Millionen Franken. Gemildert wird es durch Mehreinnahmen beim Finanzausgleich von 29 Millionen Franken. Netto verbleibt somit ein Handlungsbedarf von 126 Millionen Franken.

Gestern stellten Finanzdirektor Roland Brogli und Staatsschreiberin Vincenza Trivigno in Aarau der Öffentlichkeit die Massnahmen vor, mit denen diese Finanzierungslücke geschlossen werden soll.

Dienstaltersgeschenke bleiben

Neben Neueinnahmen wie Steuererhöhung (siehe Kasten ganz unten) kommen viele kleinere Sparmassnahmen, insgesamt 73. Diese entlasten in der Summe das Budget im nächsten Jahr um knapp 60, in den Folgejahren um bis 85 Millionen Franken. Von den weiteren Massnahmen bringt dem Kanton der beantragte, neuerliche Verzicht auf eine Lohnerhöhung mit 6,2 Millionen Franken am meisten. Auch in den kommenden Jahren sollen geplante Lohnerhöhungen reduziert werden, was im Jahr 2020 gar eine Einsparung von 25,5 Millionen Franken brächte. Auf zwei geplante Massnahmen beim Staatspersonal verzichtet die Regierung aufgrund der negativen Reaktionen: So bleiben die Dienstaltersgeschenke erhalten, die Mahlzeitenentschädigung wird nicht gesenkt.