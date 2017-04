7 Fragen zu religiösen Anliegen aus dem Schulalltag

3. Eltern wollen ihre Tochter, welche die zweite Klasse besucht, aus religiösen Gründen nicht in den Schwimmunterricht schicken. Ist das erlaubt?

Nein. Für Kinder vor Eintritt der Pubertät oder dort, wo der Schwimmunterricht strikt geschlechtergetrennt durchgeführt wird, können keine Dispensationsgründe geltend gemacht werden. In mehreren Urteilen bestätigt auch das Bundesgericht diese Haltung. So auch 2013, als es eine Beschwerde von Aargauer Eltern abwies, die eine Dispensation ihrer Tochter vom Schwimmunterricht an der Oberstufe verlangten. «Insgesamt ist festzustellen, dass die Schule den religiösen Anliegen der Beschwerdeführer weit entgegengekommen ist, indem sie den Schwimmunterricht nach Geschlechtern getrennt durchführt, Einzelkabinen zum Duschen und Umziehen anbietet und selbst das Tragen von Burkinis erlaubt.» Man könne deshalb nicht von einem Eingriff in die Religionsfreiheit sprechen.