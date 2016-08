Das Heitere Open Air in Zofingen gehört sicher nicht zu den ganz Grossen. Verstecken muss es sich trotzdem nicht. Das befand auch die Jury des Radiosenders SRF 3. Sie hat am Heitere Open Air so viel Positives entdeckt, dass das Festival im Aargau am Schluss das Rennen gemacht hat. «Das Heitere hat verdient gewonnen», erklärt SRF 3-Festivalfrau Tina Nägeli überzeugt.

Besonders beeindruckt habe die Jury das lauschige Festivalgelände auf dem Zofinger Hausberg. Die grossen, schattenspendenden Bäume und die atemberaubende Aussicht machen ihn zu einem magischen Ort. Die Bühnen, die Essensstände, das Riesenrad und der Campingplatz passen da ausserdem wie die Faust aufs Auge.