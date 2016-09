Von albanisch über arabisch bis hin zu somalisch – in zwölf Sprachen stellt sich die Non-Profit-Spitex vor. Die Betreuung zu Hause entlaste pflegende Angehörige, steht etwa in der Broschüre. Oder auch: «Die obligatorische Krankenkasse bezahlt Pflegeleistungen.» Das Ziel: Frauen und Männer mit ausländischen Wurzeln, die auf Pflege angewiesen sind, sollen vom Angebot erfahren. «Viele Migranten wissen gar nicht, dass es uns gibt», sagt Max Moor, Geschäftsleiter des Spitex-Verbands Aargau. Zwar gibt es weder nationale noch kantonale Zahlen zum Ausländeranteil unter den Spitex-Patienten, doch die Zunahme ist in der Praxis spürbar. «Eines der kommenden grossen Themen», wie es Moor nennt.

Eine der Herausforderungen: die Sprache. Max Moor sagt, es sei sehr hilfreich, mehrsprachige Mitarbeiterinnen im Team zu haben. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) hält fest: «Der Zugang zur Spitex wird für Migrantinnen und Migranten erheblich erleichtert, wenn sie unter den Mitarbeitenden Menschen finden, die ihre Sprache sprechen und ihre Lebenswelt kennen.»

Eine Erkenntnis, die Resmije Jakupi bestätigen kann. «Die Barriere ist die Sprache», sagt die diplomierte Pflegefachfrau, während sie ihren schwarzen Kleinwagen auf den Parkplatz vor einem Aarauer Mehrfamilienhaus fährt. Die Migrationsverantwortliche der Spitex Aarau – aufgewachsen in Kroatien – erzählt von Patienten, die aus Scham nicht getrauten nachzufragen und stattdessen einfach nickten, ohne die Anweisungen verstanden zu haben. «Den Klienten gibt es Sicherheit, wenn sie Fachbegriffe in ihrer Muttersprache erklärt bekommen und die Pflegenden können sicher sein, dass sie richtig verstanden werden.»

Ein Verzicht, der sich rächen kann

Oben im fünften Stock wartet Radmilo Surdulovic an der Wohnungstür. Der 58-jährige Serbe leidet unter einer Infektion am Rücken; der Verband muss zweimal täglich gewechselt, die Wunde versorgt werden. Auf der Kommode im Wohnzimmer stapelt sich das Verbandszeug, das seine Frau für ihn kauft. Weil sie tagsüber arbeitet, ist das Ehepaar froh um die Unterstützung der Spitex – «ohne sie wäre es schwer.»