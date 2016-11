Ich wohne im wunderschönen Gebiet des Wasserschlosses, weniger als zehn Kilometer vom ältesten Atomreaktor der Welt entfernt. Kein AKW war jemals länger als 46 Jahre am Netz. Alles, was in Zukunft in Beznau I geschieht, ist nicht vorhersehbar. 46 Jahre alte Technik in Verbindung mit 46 Jahre altem Material – blindes Vertrauen ist hier lebensgefährlich. Der Aargau ist ein atomares Versuchslabor, wir Aargauerinnen und Aargauer sind die Versuchskaninchen. Und trotzdem war das Aargauer Stimmvolk in der Vergangenheit immer sehr atomfreundlich.

Vielleicht ist die Gefahr zu gross, als dass man sie wirklich wahrhaben will. Ein Schutz der Psyche, die einem die unvorstellbaren Ausmasse eines Super-GAUs nicht zumuten will. Denn die Angst vor der Atomkraft ist diffus: Radioaktivität ist unsichtbar, man kann sie weder spüren noch riechen. Und trotzdem tötet sie und führt auch Jahrzehnte nach einer Katastrophe noch zu Gendefekten und Krebserkrankungen.

Eine atomare Katastrophe hätte Auswirkungen nicht nur auf unsere Kinder und Enkelkinder, sondern auch auf unsere Ururururenkel. Radioaktivität kontaminiert ganze Landstriche, für Hunderttausende von Jahren – eine atomare Katastrophe geht niemals vorbei.

Auch ich habe Angst vor der Atomkraft, einer Form der Energieproduktion mit unkontrollierbaren Folgen. Angst, dass Katastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima auch bei uns Realität werden und dass die undurchsichtigen Geschäfte zwischen Ensi und Axpo Gefährliches verschleiern. Dass Sicherheitsstandards darauf ausgerichtet werden, ob die dafür notwendigen Sanierungen für die AKW-Betreiberfirmen finanziell tragbar sind. Seit ich denken kann, kämpfe ich für den Ausstieg aus der Atomkraft. Schon über 150 Mal stand ich mit der Mahnwache vor dem Ensi. Ich nahm an Grossdemonstrationen wie dem Menschenstrom gegen Atom teil und bei grenzüberschreitenden Protesten zusammen mit Aktivisten aus Süddeutschland. Mit den Jungen Grünen habe ich zum fünften Fukushima-Jahrestag eine Velodemo nach Beznau organisiert und der Nagra-Chefin ein strahlendes Atommüllfass zur 100 000-jährigen Aufbewahrung übergeben.

Die Schweiz ist bereit für diesen Ausstieg. Geordnet, damit wir vorbereitet sind, wenn die AKW-Betreiber plötzlich merken, dass die Atomkraft für sie vielleicht doch nicht mehr so rentabel ist. Geordnet, damit eine nachhaltige Energieversorgung langfristig geplant und sichergestellt werden kann. Die Abstimmung am 27. November ist eine Wahl zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Uralt-AKW und erneuerbaren Energien. Gehen wir zusammen in die erneuerbare Zukunft!

Maja Haus (25) ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen.

